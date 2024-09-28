Şampiyon kadronun efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla yönetiminde 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 3 maçı da kazanan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Bursaspor, ligde ikinci iç saha maçında da kapalı gişe oynayacak.
Kalesinde gol görmeyen lider Timsahlar'da, pazar günü saat 19.00'da Muşspor'la yapacağı karşılaşmasının biletlerinin tamamen tükendiği ve maçın kapalı gişe oynanacağı bildirildi. Tokat Belediye Plevnespor'la oynanan ilk maçta, 41 bin 300 biletli taraftarla; Timsah Arena ve 3. Lig seyirci rekoru kırılmıştı.
Bursaspor'dan bir kapalı gişe daha!
Bursaspor, Muşspor maçında da kapalı gişe oynayarak Timsah Arena'da dolu tribünler önünde sahaya çıkacak.
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28 Eylül 2024 12:41
Şampiyon kadronun efsane futbolcusu Pablo Martin Batalla yönetiminde 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 3 maçı da kazanan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Bursaspor, ligde ikinci iç saha maçında da kapalı gişe oynayacak.
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