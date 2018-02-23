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Bursaspor 10 kişi kaldı! İşte o kırmızı kart

Galatasaray'ın, Süper Lig'de Bursaspor ile oynadığı maçta Bursaspor 10 kişi kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Bursaspor 10 kişi kaldı! İşte o kırmızı kart
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23 Şubat 2018 20:47
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Galatasaray'ın üstün oyunuyla geçen maçta Bursaspor 10 kişi kaldı.

Galatasaray, savunmadan çıkmaya çalışan Bursaspor'a hücum pres yaptı. Yeşil-beyazlı ekipte Ekong topu ayağından açtı. Belhanda topa dokundu ve devamında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bülent Yıldırım, bu pozisyonda Ekong'a tereddütsüz olarak kırmızı kartını gösterdi.

Bursaspor, Galatasaray karşısında 38. dakikada Ekong'un atılmasıyla 10 kişi kaldı.

İşte Ekong'un Belhanda'ya yaptığı o müdahale...





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