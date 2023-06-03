Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'dan ayrıldı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımdan ayrıldığı resmen açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucu Burak Yılmaz'ın 2024'e kadar olan sözleşmesinin sona erdirildiği ve futbolcunun takımdan ayrıldığı açıklandı.
37 yaşındaki Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 28 lig maçında 9 gol kaydetmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucu Burak Yılmaz'ın 2024'e kadar olan sözleşmesinin sona erdirildiği ve futbolcunun takımdan ayrıldığı açıklandı.
37 yaşındaki Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 28 lig maçında 9 gol kaydetmişti.