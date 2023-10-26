Burak Yılmaz'dan Chamberlain'e özel görev

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçı bekliyor.
Teknik Direktör Burak Yılmaz, derbide gösterdiği performansla dikkat çeken Chamberlain'e görev verdi.
PAROLA ERKEN GOL...
Burak Yılmaz, Chamberlain ile idman öncesi sahada özel olarak konuşup ilgilendi. Yılmaz, Norveç ekibi önünde maça baskılı başlayıp ilk yarım saat içinde gol bulunmasını istedi.
Forvet hattı ile orta alan arasındaki bağlantının kopmaması için merkezi kalabalık tutma kararı aldı. Genç hoca takımına, rakibin ağır savunması arkasına atılacak uzun paslarda pozisyona girme taktiği çalıştırdı. Burak Yılmaz, bu konuda Chamberlain'e özel görev verdi.
Teknik Direktör Burak Yılmaz, derbide gösterdiği performansla dikkat çeken Chamberlain'e görev verdi.
PAROLA ERKEN GOL...
Burak Yılmaz, Chamberlain ile idman öncesi sahada özel olarak konuşup ilgilendi. Yılmaz, Norveç ekibi önünde maça baskılı başlayıp ilk yarım saat içinde gol bulunmasını istedi.
Forvet hattı ile orta alan arasındaki bağlantının kopmaması için merkezi kalabalık tutma kararı aldı. Genç hoca takımına, rakibin ağır savunması arkasına atılacak uzun paslarda pozisyona girme taktiği çalıştırdı. Burak Yılmaz, bu konuda Chamberlain'e özel görev verdi.