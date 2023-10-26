29 Ekim

Burak Yılmaz'dan Chamberlain'e özel görev

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Chamberlain'i Bodo maçında ilk 11'de sahaya sürecek. Burak hoca, orta sahanın hücum hattıyla bağlantısı ve atak organizasyonlarıyla ilgili olarak İngiliz oyuncuya özel görev verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Burak Yılmaz'dan Chamberlain'e özel görev
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26 Ekim 2023 08:42
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçı bekliyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz, derbide gösterdiği performansla dikkat çeken Chamberlain'e görev verdi.

PAROLA ERKEN GOL...

Burak Yılmaz, Chamberlain ile idman öncesi sahada özel olarak konuşup ilgilendi. Yılmaz, Norveç ekibi önünde maça baskılı başlayıp ilk yarım saat içinde gol bulunmasını istedi.

Forvet hattı ile orta alan arasındaki bağlantının kopmaması için merkezi kalabalık tutma kararı aldı. Genç hoca takımına, rakibin ağır savunması arkasına atılacak uzun paslarda pozisyona girme taktiği çalıştırdı. Burak Yılmaz, bu konuda Chamberlain'e özel görev verdi. 



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