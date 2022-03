İdari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bir sonraki seçimde aday olamayacak.

Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'ı kuruluş DNA'mıza döndürmekten bahsettiler. Vaatlerde bulundular. Son 6 yılda hiçbir genel kurula katılmamış, yaşamlarının büyük bir kısmını yurt dışında sürdüren, cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili son erece bayağı paylaşımlarda bulunan yönetim kurul

u üyeleriyle ve kulüpte hiçbir kurumsal tecrübesi, yaşanmışlığı olmayan CEO'larla, seçilmişlerden beklentiyi karşılayamadığı için Fenerbahçeli danışmanlardan umutlanarak bunları gerçekleştiremez. En büyük sıkıntımız budur."

Son 10 yılda kar eden tek yönetim, Mustafa Cengiz yönetimidir."

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Burak Elmas yönetimi mal yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Burak Elmas seçime gideceklerini açıkladı.Galatasaray'da 2021 yılı Mustafa Cengiz'in 6 aylık dönemi mali ve idari yönden ibra edildi. Burak Elmas'ın 6 aylık dönemi idari yönden ibra edilmedi. Mali yönden ibra edildi.Galatasaray Başkanı Burak Elmas, tüzük gereği seçime gideceklerini açıkladı.Abdurrahim Albayrak: "Yıllarını Galatasaray'a vermiş Abdurrahim Albayrak'a oylamanın durumunu yorumlamak, Burak Elmas'ı yorumlamak yakışmaz" [A Spor]Abdurrahim Albayrak: "Galatasaray'ın hayrıne ne olacaksa öyle olsun. Buradan barış çıksın istiyorum. Temennim hep odur. Kavgaların hiç bir camiaya faydası olmamıştır. Bir tane Galatasray vardır, Galatasaray'ın marka değerini korumalıyız"Abdurrahim Albayrak:"Bu seçim sisteminin ve kapalı oylama nedeniyle büyük bir kalabalık var. Galatasaray bir çözüm bulmak durumunda. İçerideki manzara bize hiç yakışmadı. Buradan yine gülerek, sarılarak ve Galatasaray'a yakışır şekilde ayrılmayı Allah nasip eder. Toparlayıcı konuşmalar yaptım. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç var. Duygun Başkan gibi tonton babaya ihtiyaç var."Genel kurulda oy verme işlemine başlandıGenel Kurul'un ertelenme teklifi, oy çokluğuyla reddedildiBurak Elmas: "Her türlü karara saygı duyuyorum. Her ne sonuç çıkarsa çıksın Galatasaray'ın değerlerini yaşamaya devam edeceğim."Burak Elmas: "Galatasaray için hiçbir zaman pes etmedim. İnsan, sevdiği için hiçbir zaman pes etmez."Burak Elmas: "Kendi dönemimizin devamını sağlamak ve Galatasaray'ın geleceği için sıkıştığımız her anda Galatasaray için doğru olduğuna inandığımız kararı aldık. Vicdanım çok rahat. Üzdüğümüz arkadaşlarımız adına çok üzgünüm"Burak Elmas: "Tahkim Kurulu, görevden alınan hakemleri geri getirdi. Her gün böyle şeylerle uğraşıyoruz. Türk futbolu batmış durumda"Burak Elmas: "Bunları anlatmadım. Sistem çözülsün diye her masada kendim oturdum. Her konuya Galatasaray'a adına hakim olmaya ve Galatasaray'ın en doğru karar vermesi için geldim ve Galatasaray'ın görmeseniz de vicdanen savunduğuma rağmen içim çok rahat"Burak Elmas: "Anlatırsam yer yerinden oynar neden dedim biliyor musunuz? Hocama iki maç daha az ceza versinler diye. Federasyon başkanının odasında hocama laf edildiği zaman, masaya yumruk vurdum"Burak Elmas: "Galatasaray sevgim sebebiyle çok fazla yara aldım ve üzüldüm, daha seçim sürecinde. En yakın arkadaşlarımla konuşmaz hale geldim. Ama yürümeye devam ettim. Beni yürümeye teşvik eden Galatasaray sevgim."Burak Elmas: "Bazen gece yastığa kafamı koyduğumda o kadar sinirleniyorum ki... Yapmak istediğimiz şeyleri yapmak o kadar kolay değil."Burak Elmas: "Size verdiğim taahhütlerde bir yerden resmi onay almadan söylemedim. Benim de hayal kırıklıklarım var ama onları da çözmeye çalıştım"Burak Elmas: "Genç bazı arkadaşlarımın hayal kırıklığını görmek çok üzdü. Yapmak istediklerimi anlatırken onlara çok ümit vermişim. Ama yapabileceklerime inandığım için, Galatasaray'ın buradan çıkabileceğine inandığım için söyledim. Sizlere yalan söylemedim."Burak Elmas: "Son derece duygusal, Galatasaray'ı çok seven bir insanım. Başkanlık, her ne kadar tecrübeniz olsa da yapmadan öğrenebileceğiniz bir şey değil. Kafanızda çizdiğiniz senaryolar var, hayalinizle yapmak istediğiniz şeyler var. Galatasaray'ın geleceği için anında çözülmesi gereken konular var. Bunları kısa zamanda görüp tecrübe edebiliyorsunuz. Yöneticilik yaptım, Galatasaray için endişeliydim, Galatasaray değerlerini hiçbir zaman etmemeye aşığı olduğum Galatasaray'a hep hizmet etmeye çaba gösterdim"Burak Elmas: "Ama mutluyum Galatasaray bu dönemlerden geçti, bugünlere geldi ve Türkiye'nin en büyük markası oldu. Bağırmayan sessiz bir çoğunluk olduğu için mutluyum. Onların en Galatasaray için en doğru verecekleri için mutluyum. Bazı konular geldi, samimi bir konuşma yapacağım "Burak Elmas: "Galatasaray'ın içinde bulunduğu kurtuluş mücadelesi dediğim mücadelenin farkında olunmadığı için çok üzgünüm. Kişisel nefretlerin, intikam hedeflerinin Galatasaray değerlerini bir kenara bırakmasına neden olduğu için üzgünüm."Burak Elmas: "Üzgünüm. Galatasaray'ı birleştirme arzumun bir adım ilerlememiş olduğunu görmekten çok üzgünüm."Burak Elmas: "Bu saate kadar kaldığınız için, iradenizin yansıması için gösterdiğiniz çaba adına hepinize teşekkür ediyorum."Metin Sinan Aslan: "Ne oluyor arkadaş? Ne oluyor? Bir kabadayılık mı yapacaksınız, ne oluyor?"Mehmet Orkun Çiydem'in konuşmasının ardından kongrede gerginlik yaşandı. Divan Başkanı Metin Sinan Aslan, üyelere uyarıda bulundu.Enes Olgun'a cevap vermek isteyen Osman Tanburacı ile Metin Ünlü arasında tartışma çıktı! Osman Tanburacı genel kurul kararıyla salondan çıkartıldı.Enes Olgun: "Bir bu yönetime inanırken, başkanın ağzından çıkan her sözün doğru olduğuna inandık. Seçim vaatlerinde söylenen sözlerin yerine getirilemeyeceği söylendiğinde biz başkanın ekibindeki beyaz yakalılar, başkan bir şeyler üretir diye düşündük. Hata yaptık. Benim seçtiğim yönetimin TFF ile hareket edeceğine inanmamıştım. Üst üste 6 maçta katledildik biz. Böyle bir süreç yaşadıktan sonra, başkanımız konuşursam yer yerinden oynar dedi. Bunun ardından TFF Başkanı ne biliyorsan açıkla kardeşim dedi. Biz diz çöktük, sessiz kaldık. Bir yönetim, yönetme kabiliyetini yitirdiği zaman artık her şey yanlış gitmeye başlar. Fatih Terim ile yollar ayrılabilir. Fatih Hoca'yı gönderiyorsanız, en azından onun kadar iyi olan ya da bize heyecan verecek birisini getirin. 55-60 yaşında daha önce hiç liderlik yapmamış, kulüp yönetmemiş birisi geldi."Ahmet Kaya Tirali: "Ya kulübümüzün yazılı olmayan kurallarından başkanın sözü senettir sözünü onurlandıracak. Böylece dünyanın her yerindeki Galatasaraylılara yönetim olarak kendi gözünüzde veya içeride ne kadar başarılı olursanız olun bizlere verdiğiniz sözleri yerine getiremezseniz o koltuklarda oturmayı hak etmiyorsunuz diyeceğiz. Ya da bundan sonra gelecek yönetimlere taahhütlerin bir önemi yok, biz siz sevelim diyeceğiz. Denklem bu kadar basit."Osman Tanburacı "Seçtiğimiz başkanı 6 ayda germeye başlıyoruz biz. Seçtik, arkasında duralım. İyi değilse bir daha seçmeyelim. 6 ay içinde sen git ben geleyime oynamayalım. Ben ibradan yanayım."Osman Tanburacı: "Domenec Torrent, 10 sene dünyanın bugün en büyük teknik direktörü Pep Guardiola'nın yanında kalmak ne demektir? 10 sene Guardiola'nın yardımcısıyla demek ki futboldan iyi anlıyor. Bu adam, çok uyumlu bir beyefendi ki ikinci adam olmayı göze almış, sorun çıkarmamış."Osman Tanburacı: "Ali Sami yen, Türk olmayan takımları yenmek dedi. Biz yanlış anladık sanırım. Sürekli birbirimizi yiyoruz. Galatasaray Lisesi'nden doğma bir camia, kulüp, liseli olmayanları da bağrına basması gerekiyor. Ama biz hala önceki yönetimki arkadaşımızı ihraç talebiyle yargılıyoruz. Hayretler içinde kalıyorum, nasıl böyle bir şey olabilir?"Metin Ünlü: "Burada bu saatlerde kalacağız, bu yorgunluk hepimize sıkıntı veriyor. Sayın başkandan bir tek ricam var, ilk yönetim kurulu toplantısında tüzük genel kurulunu açıklayın. En azından genel kurulları iki güne çıkaracağız ve oylamaları elektronik yapacağız. En önemlisi de benim tavsiyem yönetim kurulu görev süresinin iki yıla düşürülmesi. Aksi halde 6 ay görev yapan yönetimi ibra etmemeyi tartışıyoruz"İnci Senem Tığlı: "Galatasaray'ın menfaatlerini göz önünde bulundurarak Burak Elmas'ı mali ve idari yönden ibra etmeyeceğim"Hikmet Koyuncuoğlu: "Galatasaray'ın futbol başarılarında Fatih Terim kain değildir. Çok büyük emeği vardır ama Galatasaray'ın Avrupa vizyonu 30 yıldır devam ediyor. Fatih Terim buna hizmet yapmıştır. Galatasaray için Fatih Terim şanstır. Esas şans bu kulüpte, bu armada ona teknik direktörlük fırsatını veren bu camiadır. Ben Burak Elmas yönetimini ibra edeceğim"Cemal Kadir Sevim: "Burak Elmas'ın, bu kısa dönemde son derece başarısız bir yönetim göstermiş olması hepinizce malumunuz. Buraya çıkanların büyük çoğunluğu bunu deklare etti. Başkanımız büyük bir değişimle geliyoruz, sistemle geleceğiz dedi, en önemlisi markamızı yükselteceğiz dedi, markamıza ne oldu bizim? Diplerdeyiz, yerlerdeyiz. Galatasaray'ın Başkanı, Nihat Özdemir başkanını yanında öyle durmamalı. Durmaması gerekiyor. Ben sistemi değiştireceğim deyip masaya yumruğunu vurduğunda bu sözünü yerine getirmesi gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz başkanımızdan Sayın başkan, Fatih Terim ile yola çıktınız maalesef arkasında durmadınız. Kısa süre içerisinde yolları ayırdınız. Çalışmama lüksünüz size ait olabilir ama gönderme şekliniz Fatih Terim hocamıza yakışmadı. Fatih Terim'le devam edebilseydik, ben kalbimle inanıyorum ki, ikinci UEFA Kupası'nı alırdık. Ben Kopenhag'da da inanmıştım. Ben sizi mali, hem de idari olarak ibra etmeyeceğim."Salonda tartışmaların artmasının ardından Burak Elmas: "Saygıdeğer üyelerimiz, burada Galatasaray'a yakışır bir genel kurul yapmamız, tüm görüşlere ve fikir ayrılıklarına rağmen çok önemli. Lütfen, Galatasaraylı gibi davranalım."Ömer Oğuz: "Futbolda başarısızlığın sonunda biz yönetimleri değiştirmeye devam edersek, inanın biz Galatasaray'a başkan bulamayız. Galatasaray Futbol Takımı profesyonel, yönetim amatör. Bu arkadaşlarımız ve gelecek başkanların hiçbir menfaatleri yoktur, amatör ruhla buradadırlar. İbra ederim, etmem diye acımasızca eleştiriyoruz. Galatasaray bizim için çok önemlidir. Nasıl futbolda adalet yoksa, aynı adaletsizliği buraya taşımayalım ve desteklemeye devam edelim. Konuların yeri burası değildir, bir çalıştay yapın. Herkes gelsin ve konuşsun."Burak Elmas'tan Begüm Özkan'a cevap: "Kadına karşı duruş konusunda, benim iki kız kardeşim ve kızım var. Kadın konusunda ben ve birlikte masada olduğum arkadaşlarım ben şahsen samimiyetine inanıyorum. Bugün konuşmacılardan biri kadın sayısından bahsetti. Ben hayatım boyunca çok fazla kadınla çalıştım ve kadının çalıştığımız ortamda yarattığı farkları çok iyi fark etmiş bir kişiyim. Kadına, kadın olduğu için değil insan olduğu için saygı duyuyorum. Bizim masamızda bir kadın hakkında haksızlık yapılırsa o kişi masada oturamaz"Cahit Göncü: "Daha bir yılını doldurmamış başkanımız için istifa sözleri ayıp değil mi? Barcelona'yı eleseydik böyle olmayacaktı. Fatih Terim konusuna gelince, Fatih Terim Ünal Aysal ile de sorun yaşadı. Fatih hoca egosu yüksek bir insan. Kimbilir Burak Elmas ile aralarında hangi konuşmalar geçti"Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Mustafa Cengiz için hazırlanan özel video yayınlandı.Volkan Karsan: "Ben başkanın istifa etmemesi gerektiğini düşünmüyorum. Galatasaray başkanı söz verirse yerine getirir diye düşünüyorum. Başkan, size yeni bir güvenoyu ortamı sağlayacağım, büyük bir birlik içerisinde Galatasaray'a gelecek vaat edeceğim derse, o sözün tutulacağına inanıyorum"Serhat Özalemdar: "Gomis, konusu açıldı. Bence o zamanki yönetim o süreci doğru yönetemedi. 7 ay santrforsuz oynadık. Avrupa kupalarında gol atamadık. Gomis'e o parayı vermediniz, sonrasında Gomis'in yerini doldurmak için 50 milyon euro harcadınız. Bu şu anki borcumuzun üçte biri herhalde"Hayri Kozak: "Yönetimi ibra etmeme konusu her toplantıda tartışılmakta. Ben üyelerimizin kişisel iradeleriyle en mantıklı ve günün şartlarına göre en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ben kişisel olarak sayın başkan ısrarla rica ettiğim talebimi bıkmadan bugünün ortamında en doğru çözüm olduğuna inanarak tekrarlayacağım. Sayın başkan, hala geç kalmış değilsiniz, yorgun bir gün yaşadınız, kulübümüzün yarınları adına istifanızı bugün divan başkanlığına vererek yeniden seçime gidiniz."Abdurrahim Albayrak: "Ben en iyi yönetimde olan arkadaşlar anlar. Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray'ı Gomis yönetemez. Galatasaray'ın odasındaki şeyleri anlatmak pek yakışmıyor ama bunu Galatasaraylılar'ın bilmesini istiyorum. Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. Oytun ve Kaan da yanımda. 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3.850 alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3.250 alıyorum. Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir. Adnan Polat döneminde Kosecki Türk parasını yere attı diye kapının önüne konuldu. Biz Gomis'e o parayı verseydik, 40 tane futbolcu kapımıza dayanırdı. Ne diyecekler? 'Gomis takımı şampiyon yaptı tek başına, demek ki bizim hiçbir şeyimiz yok' diyecekler. O zamanki hocamız Fatih Hocamız, 'Gomis tek başına yaptı, hocaya da gerek yok' derdi. Galatasaray bunu yapabilir mi! Yıllardır söylemek istemiyorum ama artık bıçak kemiğe dayandı. Yapmayın Allah aşkına. Hiçbir yönetim kurulu, Galatasaray'ın değil de yönetimin menfaatini mi düşünecek. Ben ona 750 bin vereceğim, Feghouli'den daha çok alacak diye, sen de gelip Galatasaray'ı yöneteceksin sonra. Yönetemezsin. Allah aşkına ne olur, bazı şeyleri insanlar konuşamıyor, konuşamazsınız. SPK nezdinde belki de suç işliyoruz. Söylemememiz lazım. Yeter artık!"Mert Seyfi Çetinsavaş: "Siz Galatasaray düşmanlarıyla fotoğraf çektirirken Fatih Terim, Galatasaray'ın haklarını savunuyordu."Burak Elmas'tan Mehmet Bilen'e cevapSayın Bilen, çok güzel konuşuyorsunuz ama samimi değilsiniz. Etik değerlerden bahsederken istisnasız olarak tüm etik değerlere sahip çıkınız. Defalarca anlattım size, manipüle ediyorsunuz. Disiplin Kurulu'na sevkin nasıl olduğunu siz de biliyorsunuz. Galatasaray'ı bölmekten vazgeçin. Adama göre muamele yapmayın. Galatasaray'ın 1 tane değerler kitapçığı var, insana göre değişmez! Bu kadar etik hassasiyetinizle, ben şunun cevabını merak ediyorum. Ceza ayrı, Galatasaray adına yapılan yanlış ayrı. Siz liseli liseli olmayan fark etmeksizin, üyelik başvurusu yapmış, içeri giren resmi başvuruları sosyal medyada yer almasını, o isimlerin linç edilmesini, kimin yaptığından bahsetmiyırum, bir Galatasaraylı olarak kabul ediyor musunuz? Etmiyorsanız niye sesiniz çıkmıyor! İçerisinde bulunduğunuz Divan Kurulu üyeleri ve eski merhum başkanlarımızdan birine sosyal medyada linç yapılırken Divan Kurulu'nda niye konuşmadınız? Sizin parçası olduğunuz Divan Kurulu'nda üyeler linç edilirse nasıl konuşur. Karşı olduğunuz şeye her zaman karşı olun. 1 milyonluk çeki biz amatör şubelerde kullanılmak üzere Divan Kurulu'na teslim ettik ve amatör şubelerde kullanıldı. Ajite etmeden söyleyeceğim bunu. Geldiğimden beri iyi niyetle merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e nasıl davrandığımı teyit edecekler. Cenazesinde elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyde kötü niyet aramayın.Can Çobanoğlu: "Kayıp forma hikayemiz var. 20 bin forma çok önemli bir rakam. Savcılığa müracaat etmek tabiki önemli ama bize de bilgi verilmesi gerekir. Bu formalar buharlaşmadı ya!"Can Çobanoğlu: "Altınordu'nun başkanı Niğde'yi elinden çıkarmak için birini arıyordu, bizi buldu. Futbol işini bilen bir sürü kişi var. Onlardan yardım alın sayın başkan."Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu bildirdi.Burak Elmas:Olimpiyatlar'dan sonra diğer tüm branşlarda seçimler oldu. Seçimleri çok önemsedik. Çünkü zaten federasyonlarda eksik olmamızdan ötürü uzun süredir temsil edilmediğimiz için sıkıntımız vardı. Delegeleri, bizim dediğimiz doğrultusunda oy atacak insanlardan verdik.Biz bu seçimlerde önceliğimiz, kimin kazanacağını anlamak, kazanacak ekipte güçlü bir şekilde Galatasaray olarak yer almak ve orada da kritik noktalarda da Galatasaraylılar'ın olmasını sağlamaktı."Galatasaray Yöneticisi Başak Karaca, Eşref Hamamcıoğlu'nun "İstanbul Sözleşmesi paylaşımı yapan kulübümüzün, cinsiyet ayrımcılığı paylaşımları yapan Bir yönetim kurulu üyesine başta hiçbir tepki verilmedi. Kadın üyelerden tepki bekledik, onlardan da bir tepki göremedik maalesef." sözlerine cevap verdi:"13 yıl önce Işıtan Gün'ün attığı tweetlerden bahsettik. Ben kulaklarımla burada 1 yıl önce 'Kadınlar da insandır. Kadından müdür yaparsan böyle olur' sözlerini duydum. Sen hasbelkader Türkiye'nin en büyük çok uluslu şirketlerinden birine genel müdür olmuşsun. 'Galatasaray başkadır, çocukların var, nasıl yöneteceksin?' dedin. Bunlar 13 yıl önceki değil, bunlar yakın zamanda konuşulan konular."Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray'da ibra edip etmeme konusu bu kadar magazinleşmemişti. Buna itibar etmeyin. Sorgulanması gereken, seçimi kazanmak için verilen vaatlerin ne kadar gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Gerçekleşmediği halde neden 'mış gibi' yapıldığı sorgulanmalıdır."Eşref Hamamcıoğlu: "Gelinen noktada söylenenlerin aksine hazırlıksız ve kulübü yönetmeye olgunluğa sahip olmayan bir ekip iş başına geçmiştir. Hepsini tanırız. Görev süresinin %25'ini tamamlamış yönetim, bu aksaklıkların giderileceğine dair bir sinyal vermiyor. Burak Elmas ve arkadaşları, Galatasaray'ın yükünü kaldıramadılar. Hafif kaldılar. Güven erozyonu vardır."Eşref Hamamcıoğlu: "Sayın Elmas ve ekibinin, seçim süresince en büyük destekçisi olan teknik direktörümüzün hem şekil hem zamanlama hem içerik olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç hoş olmamıştır."Eşref Hamamcıoğlu: "Seçimi kaybettiğim günden bu yana konuşmama kararı almıştım. Bunun asıl sebebi; yeni seçilen yönetime gereken zamanı tanımak, Galatasaray'ın iç problemlerini dışarda tartışmak yerine böyle zamanlarda konuşmak içindi. Yönetimi ibra etmeme gibi bir beyanım olmamıştır."Metin Sinan Aslan: "Şu an hazirunumuz 1854"Özgür Savaş Özüdoğru: "TFF konusunda yönetim kurulunun sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Sayın başkan, söylediği şeyleri uygulayamadı. Fatih Terim konusunda sayın başkan, eski yönetime noterden ihtar çekti 'sözleşmeyi fesh ederseniz ödersiniz' diye ama göreve gelmesinin ardından Fatih hocanın sözleşmesini kendileri fesh etti."Turcan Bolayır: "Oğulcan için Rize'yle kavga ettiniz. Rize'ye para vermediniz, senet filan yaptınız. Tahkik ettirdim, şimdi bu çocuk Eyüpspor'da oynuyor. Neden oynuyor? Başka bir düşünce mi var acaba?"Turcan Bolayır: "Falcao denilen bir adam alındı. Bu adama tikim yok. Monaco'dan bunu izlemiş talebelerim dedi ki bu sakat her yerinden ameliyat olmuş, havaya sıçrayamaz dediler. Hani golleri zımbalayacaktı. Nasıl zımbaladığını gördük."Üye Turcan Bolayır: "Galatasaray'ın borcunun aslında 6-6.5 milyar TL'ye yakın olduğunu öğrendim."Öğle arasının sona ermesinin ardından kurul üyelerin konuşmalarıyla devam ediyor.Kurulda şu ana kadar konuşma için adını yazdıran yaklaşık 110 kişi ve adını yazdırmak isteyen 70 kişi olduğu bilgisine ulaşıldı.Denetleme Kurulu raporunun okunması sonrası kurula öğle yemeği arası verildi.Başkan Yardımcısı Bikem Kanık: "Önümüzde toplam 330 alacaklı vardı. Şu an sadece 11 adet alacaklı var onun dışındakiler kapanmıştır. Haziran'dan itibaren futbolcu maaşları 30 milyon avroya kadar inecek."Galatasaray Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında açıklanan transfer tablosuBaşkan Yardımcısı Bikem Kanık: "Biz ilk geldiğimizde 171 milyonluk bir nakit kaynak yaratmak zorundaydık. Tudor'dan kalma borç bile var bunun içinde. Önümüzde toplam 330 alacaklı vardı. Şu an sadece 11 adet alacaklı var onun dışındakiler kapanmıştır."Burak Elmas: "Kemerburgaz için proje ön onayını Eyüp Belediyesi'nden aldık. Önümüzdeki ay tapumuzu irtifak hakkı işlenmiş bir şekilde alacağız."Burak Elmas: "Ada konusu bugüne kadar çözülememiş hukuki bir meseleydi. Biz bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. 3 aylık bir sürede bir kararın ne kadar zor olduğunu herkes biliyordur. Adayı duyururken herkese teşekkür ettik, adaya çıkıp poz vermedik."Burak Elmas: "Sponsor geliyor. Gönülden Galatasaraylı. Bu yönetime çok destek veriyorsun. Biraz bekle, destek verme diyenler var. Bunlar aramızdalar. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kontratları yalan aktararak konuşturanlar var."Mustafa Cengiz dönemi başkan yardımcısı Kaan Kançal: "Bizler pandemiye rağmen bütçelerimizi tutturduk. Amatör şubelerde kulübümüz son 10 yılda 200 milyon dolar zarar etti."Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan Kaan Kançal: "18/19 sezonunda toplam 24.2 ₺ kar ettik. 19/20 sezonunda 46.7 M ₺ zarar ettik. 20/21 sezonunda 434.6 ₺ zarar ettik. Bunlarda pandeminin de etkisi var.Abdürrahim Albayrak: "Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum. Onu her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir."Abdurrahim Albayrak: "Mustafa Cengiz dönemindeki ekip arkadaşlarımızla beraber gece demedik gündüz demedik. Rahmetli başkanımız ameliyat olup ilk uyandığında 'Abdurrahim bankaları ne yaptın' dedi bana öyle bir başkanımızı kaybettik."Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay imzalı önergede "Genel Kurul'un basına açık olarak" yapılması talep edildi. Yapılan oylama sonrasında bu önerge kabul edilmedi.Burak Elmas: "Galatasaray'ın toplantıları aile içi toplantılarıdır. Bu toplantı gizli değil GS TV'den kesintisiz yayınlanıyor. Basın mensuplarıyla zaten paylaşılıyor. Biz geçmişte burada üyelerimizin açık oylamalardan sonra fişlendiğini gördüğümüz için bu kararı aldık. Üyelerimizin iradesinin daha sonra sorgulanmaması için böyle bir karar aldık."Yusuf Günay: "Galatasaray'ın basından gizleyeceği bir şey yok. Göğsümüzü gere gere basını buraya davet edelim tüm Türkiye bunu görsün."Galatasaray'da otizm yüzme şubesinin açılmasına dair önerge oy çokluğuyla kabul edildi.Kurulun canlı olarak yayınlanmasının da engellenmesi ve 'kapalı' oturum yapılmasına dair talep oy çokluğuyla reddedildi.Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul toplantısında 2021 yılına ait Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerine aitMali Genel Kurul toplantısının Divan Başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.Mali Genel Kurul toplantısı, Burak Elmas'ın Kurul Divan Başkanlığı seçimiyle başladı.Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmadı. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik adamın karar değiştirdi ve genel kurula katılmadı.