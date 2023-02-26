Bünyamin Balcı: 'Nasıl birlik olduğumuzu yeniden gösterdik'

Antalyasporlu futbolcu Bünyamin Balcı, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Bünyamin Balcı yaptığı açıklamada, "Böyle zamanlarda futbolla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çok zor bir dönemden geçiyoruz." dedi.



Taraftarlara teşekkür eden Bünyamin, "Önce Antalyaspor, sonra Beşiktaş taraftarına bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Tüm dünyaya birlik olduğumuzu yeniden gösterdik. Bu günleri en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.





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