Chicago Bulls, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak bu sezon iki önemli oyuncusunu takas etmeyi değerlendiriyor.Ahn Fire Digital'ın haberine göre kulüp, Nikola Vucevic ve Patrick Williams için takas piyasasını araştırmayı planlıyor.Vucevic, sözleşmesinin son yılında 21,5 milyon dolar, Williams ise 18 milyon dolar kazanacak.Deneyimli pivot ile 2020 Draftı'nda dördüncü sıradan seçilen Williams, Bulls forması altında beklenen katkıyı istikrarlı biçimde veremedi.Golden State Warriors, geçen sezon Vucevic'le ilgilenmiş ancak Chicago'nun istediği yüksek takas bedeli nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Warriors, daha sonra odak noktasını Jimmy Butler'a çevirmiş ve yıldız ismi Miami'den kadrosuna katmıştı.Williams, Chicago'daki kariyerinde 9,6 sayı, 4,1 ribaund ve 1,5 asist ortalamalarında kaldı ve 2020'deki seçim sırasına kıyasla hayal kırıklığı yarattı.Öte yandan 24 Ekim'de 35 yaşına girecek olan Vucevic, kariyeri boyunca 17,2 sayı, 10,5 ribaund ve 2,9 asist ortalamalarıyla oynadı ve birçok gözlemciye göre artık bir şampiyonluk adayı takımda oynamaya daha uygun bir profil çiziyor.Kaynaklar, her iki oyuncunun da şu anda yüksek takas değeri taşımadığını belirtiyor. Bu nedenle olası bir anlaşma yapmanın zor olacağı vurgulanıyor.Eğer Bulls, Vucevic'i sezon bitmeden elden çıkarmazsa, yıldız oyuncuyu gelecek yaz serbest oyuncu olduğunda bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.