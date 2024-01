Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan pas çalışması yapan takım dayanıklılık çalışmaları ve taktik ile idmanı tamamladı. Sivas Şehit Aileleri Ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleri antrenmanı ziyaret ederek, Galatasaray maçı öncesi başarı diledi.



Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, 11 Ocak'ta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili, "Taraftarların kalan kombineleri alıp stadyumdaki yerlerini almalarını istiyoruz. Şu anda ligi iki takım forse ediyor. Bunların arasındaki hücumsal ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan birine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var ama ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız ve felsefemiz kazanma adına vereceğimiz mücadelede yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır şekilde alnımızın akıyla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.



GEÇEN SENEKİ GALATASARAY MAÇI SORUSU



Bir gazetecinin, 'Galatasaray maçı Sivasspor için ayrı bir önem taşıyor. Geçen sene Türk futbol tarihine geçen ofsaytımsı bir gol hikayesi var. Maça ayrı bir duyguyla mı çıkılacak?' şeklindeki sorusuna Bülent Uygun, "Hatalara bakarak, hatalarla beslenmeyi sevmem. Ama ülkemizdeki yıllardan beri proje söyleyen, proje anlatan, olması gerekeni anlatan, yapılması gerekeni anlatan bir insanım. Kimilerinin bir şekilde hoşuna gitmiyor. Çünkü doğruları söylemek mi hoşuna gitmiyor ya da bizim söylediklerimizin mi hoşuna gitmiyor, bunu da bilmiyorum. Bazıları futbolun içerisinde kalalım durumunda, futbolun paydaşlarıdır hakemlerimiz. Bizim en önemli unsurlarımızdır. Baş tacımız taraftardır. Hakemler, futbolcular, antrenörler bu işin baş mimarlarıdır. Dolayısıyla herkesin sorunlarını çözmek gerekiyor. Ama aynı hatayı yıllardan beri yapmak ve ortaya koymaktan yorulmayan bir sistem var. Bu sistemi kim yapıyor bilmiyorum. Kim nasıl dizayn ediyor onu da bilmiyorum. O zamanlar bir hata olmuştur. Kişiler hata yapar. Kurumların bir suçu olmaz. Hakemin kardeşlerimizin Türkiye'de profesyonel olmasını sağlayan antrenör benim. Onların profesyonel olup, bugün 150 bin lira maaş almasını sağlayan teknik direktör benim. Niye, onlar daha iyi yönetilsin, iyi analiz yapsın. Gerçekten hakim gibi maça hakim olsunlar. Adaletli olsunlar, gördüğünü çalıp kimseyi kimseye ezdirmeden, doğru maç yönetsinler diye. Onu mücadele etsinler. Ben Türk futbolunun iyiliği, gençlerimizin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğim. Maçımız her rakip bizim için çok önemli. Her rakip birbirinden daha zor. Eksikliklerimizi hissettirmeden sahada kendi adımıza çıkıp kazanmak adına her şeyimizi vereceğiz" yanıtını verdi.



ZORBAY KÜÇÜK İÇİN AÇIKLAMA



Sivasspor - Galatasaray maçına hakem Zorbay Küçük'ün atanmasıyla alakalı görüşlerini bildiren kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Adil, hakkaniyetli, gördüğünü çalan, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor. Gördüğünü verecek, hakimsiniz. Sonucunda Sivasspor'un hakkını da kimseye zaten yedirme yönetimimiz. Biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzellikler yapacağız. Korkaklar asla kazanamaz. Dolayısıyla herkes cesurca maçını yönetecek. Esaretlerini kıracaklar. Çünkü arada bir C harfi var. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da bir ömür boyu bu şekilde eleştirilmeye, bir sürü şekilde de cezalandırılmaya mahkum kalacak" diye konuştu.



"ALLAH'IN İZNİYLE GALATASARAY MAÇINI..."



Galatasaray ile oynayacakları müsabaka hakkında Bülent Uygun, "Galatasaray takımına gelince de şu anda ligi iki takım forse ediyor ve bunların arasındaki hücumsal formatta ve topa hükmetme anlamında en iyi takımlardan bir tanesine karşı oynayacağız. Eksiklerimiz var. Birçok sakatlığımız var. Hastalıklarımız var ve sakatlıktan çıkıp antrenman yönünden hazır olmayan arkadaşlarımız var ama kim olmazsa olmasın ya da ne olursa olsun biz Sivasspor olarak sahadaki duruşumuz, oyun anlayışımız, oyun felsefemiz, kazanma adına sahadaki mücadelemizle yerimizi alacağız. Yiğidomuza yakışır bir şekilde, taraftarımızın desteğiyle, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle inşallah kazanarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.



"4 YA DA 5 TRANSFER İSTİYORUZ"



Transfer çalışmalarına da değinen Uygun, "4 ya da 5 transfer istiyoruz, eksiklerimiz var. Takımdan belki ayrılacaklar var ama bunları özellikle Samsunspor maçından sonra masaya yatırıp bu konuyla ilgili kararımızı hep beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.



SAMUEL SAIZ AYRILACAK MI?



Orta saha oyuncusu Samuel Saiz ile ilgili yönetime herhangi bir rapor sunmadığını ifade eden Uygun, "Yönetimimiz bu konuda kendi değerlendirmelerini yapar. Benim ilgi alanıma girmiyor, ben sadece takımımızın prensipleri konusunda, takım sistemi doğrultusunda yapılması ve alınması gereken transfer politikasıyla eksiklerimizi anlatacağım." şeklinde konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU