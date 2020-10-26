Bu isimleri yeniden duyabilirsiniz: van Persie ve Bergkamp

Futbol efsanelerinin çocukları soyadlarının ağırlığını her zaman taşımak zorundadır.



Bu soyadları bazen onlara kapıları da açar ancak aynı zamanda sırtlarına çoğu zaman dayanamayacakları bir baskı da yükler.



VAN PERSIE VE BERGKAMP YENİDEN



Son dönemde bu isimler arasına iki Hollandalı efsane van Persie ve Bergkamp'ın çocukları da eklendi.



Shaqueel Van Persie, şimdiden Feyenoord'un altyapısında babasının alameti farikası olan golcülüğünü konuşturuyor.



Bergkamp'ın 22 yaşındaki oğlu Mitchel için ise durumlar biraz daha farklı. Son olarak Almere forması giyen oğul Bergkamp, şu anda kulüpsüz durumda bulunuyor. Soyadının etkisiyle Arsenal'de denemelere alınan Mitchel, babasının kulüpteki efsaneliği gereği büyük bir baskı hissedecek.



Bugün elit futbolu oluşturan birçok efsanevi oyuncunun çocuğu var, ancak çoğunun ebeveynlerinin seviyesine ulaşamayarak hayal kırıklığına uğradığı da bir gerçek. Shaqueel Van Persie ve Mitchel Bergkamp da bu isimler arasına eklenecek mi, bunu zaman gösterecek.



