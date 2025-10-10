Bruno Fernandes iddialara noktayı koydu: Serveti reddetti

Manchester United'ın kaptanı ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, son dönemde hakkında çıkan transfer dedikodularına net bir açıklamayla yanıt verdi.Sezon bitiminde Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı yönündeki iddialar, Portekizli futbolcunun yakın çevresinden gelen bilgilerle tamamen çürütüldü.Fernandes'in hedefinin, kariyerine yalnızca Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek olduğu ifade edildi.BBC Sport'un haberine göre, oyuncunun çevresinden edinilen bilgiler, Fernandes'in Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri ilk kez geri çevirmediğini gösteriyor.Portekizli yıldız, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Hilal ve Al-Ittihad gibi kulüplerin yaptığı yüksek teklifleri reddederek Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.