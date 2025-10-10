09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Bruno Fernandes iddialara noktayı koydu: Serveti reddetti

Bruno Fernandes, sezon sonunda Suudi Arabistan'a gideceği yönündeki söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Manchester United'ın kaptanı ve yıldız orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, son dönemde hakkında çıkan transfer dedikodularına net bir açıklamayla yanıt verdi.

Sezon bitiminde Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transfer olacağı yönündeki iddialar, Portekizli futbolcunun yakın çevresinden gelen bilgilerle tamamen çürütüldü.

Fernandes'in hedefinin, kariyerine yalnızca Avrupa'nın üst düzey liglerinde devam etmek olduğu ifade edildi.


BBC Sport'un haberine göre, oyuncunun çevresinden edinilen bilgiler, Fernandes'in Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri ilk kez geri çevirmediğini gösteriyor.

Portekizli yıldız, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Al-Hilal ve Al-Ittihad gibi kulüplerin yaptığı yüksek teklifleri reddederek Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.

