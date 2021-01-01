Brooks ve Anderson, "uygun fiyata" müsaitler!

Memphis Grizzlies forvetleri Dillon Brooks ve Kyle Anderson'ın 'uygun fiyat' karşılığında takasa müsait oldukları bildirildi.



Grizzlies, Jonas Valanciunas da dahil olmak üzere kadrolarının en önemli parçalarından vazgeçerek takas piyasasındaki en aktif takımlardan biri olmuştu.



Cleveland.com'dan Chris Fedor'un bir raporuna göre Grizzlies, "uygun fiyata" iki ilk beş oyuncusuyla daha yollarını ayırmaya hazır:



"Kaynaklar, Grizzlies kısa forvetleri Dillon Brooks ve Kyle Anderson'ın, uygun fiyata takasa müsait olabileceğini söylediler."



Brooks, son iki sezonda skor ve savunma tarafında gelişme göstermiş ve Ja Morant'in ardından Grizzlies'in en üretken ikinci oyuncusu olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, 62 normal sezon maçında ortalama 17.2 sayı ile kariyer rekoruna ulaşmıştı.



Anderson ise, Grizzlies ile oynadığı 69 normal sezon maçında 12.4 sayı, 5.7 ribaund ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla, kariyerinin en iyi yılını geçirmişti.



