Boston Celtics guardı Malcolm Brogdon'ın, Celtics ile arasının bozuk olma sebebinin takımın sakatlık dönemindeki tutumu olduğu iddia edildi.



Brogdon'ın son zamanlarda isminin takas tartışmalarında yer almasından ötürü Celtics'e karşı hoşnutsuzluk duyduğu söylenmiş olsa da, ESPN'den Ramona Shelburne, bu hayal kırıklığının temelinin aslen dirsek sakatlığı sürecinde takımın tutumu olduğunu öne sürdü:



"Bence bu kırgınlığı takas tartışmalarında adının yer alması değildi. Kendisi profesyonel biri ve bu tür şeylerin olabileceğini biliyor. Aksine, bana kalırsa bu tartışmaların yeniden başlayabileceğine dair bir beklentisi bile vardı diyebilirim.



Esas mesele Brogdon'ın playofflar sırasında kendisini rahatsız eden dirseğiyle alakalıydı. Takım onu ameliyat etmek istemiş olsa da, kendisi sonunda buna karşı çıkmıştı."



Shelburne ayrıca Brogdon'ın aldığı sürelerle ilgili belirsizliğin de Celtics'e karşı olan memnuniyetsizliğinin temelinde olduğunu sözlerine ekledi.



