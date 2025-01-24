Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.
Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular puanlama atışları gerçekleştirdi.
Üç gün devam edecek turnuvada en çok puan alan kulüp ve sporcular, Türkiye şampiyonu olacak.
Bowling Şampiyonası Samsun'da start aldı
Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.
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24 Ocak 2025 18:07
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı.
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