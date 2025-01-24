Bowling Şampiyonası Samsun'da start aldı

Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bowling Şampiyonası Samsun'da start aldı
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24 Ocak 2025 18:07

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başladı. 

Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu katıldı. Şampiyonanın ilk gününde sporcular puanlama atışları gerçekleştirdi.

Üç gün devam edecek turnuvada en çok puan alan kulüp ve sporcular, Türkiye şampiyonu olacak.

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