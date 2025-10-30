30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Bouchouari: "Maçlardan önce Kur'an dinlerim!"

Trabzonspor'un genç orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bir sporcunun hayatına asla sokmaması gereken şeyin kötü enerji olduğunu belirterek, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey futbol oynamaktır" dedi.

30 Ekim 2025 12:21
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bouchouari: 'Maçlardan önce Kur'an dinlerim!'




Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, Trabzonspor Kulüp Dergisi'nin soru-cevap bölümüne konuk oldu. Futbolculuktan hayata bakışına kadar birçok konuda görüşlerini paylaşan Bouchouari, "Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey? En iyi şey zaten futbol oynamaktır" dedi.

Efsane bir isimle sohbet etme şansı olsa Lionel Messi'yi seçeceğini söyleyen oyuncu, profesyonel futbolculuğun en zor tarafının "Mental kısım, çok zor!" diyerek psikolojik yönüne dikkat çekerken, bir sporcunun hayatına asla sokmaması gereken şeyin de kötü enerji olduğunu kaydetti.

'EN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜM MAÇ TOULOUSE KARŞILAŞMASIYDI'

Geçen sezon Saint-Etienne formasıyla Ligue 1'de küme düştükleri Toulouse maçını kariyerindeki en üzücü anlardan biri olarak gösteren Bouchouari, en sevindiği maçın ise ilk profesyonel karşılaşması olduğunu ifade etti. Futbolculuk dışında bir meslek hayal etmediğini de vurgulayarak "Bilmiyorum, düşünmedim bile" diye konuştu. Futbolcu olduğunda Xavi ve Iniesta'yı kendisine örnek aldığını belirten Bouchouari, 'Topun başına kim geçsin' sorusuna da 'Roberto Carlos' cevabını verdi.

'DÜNYADA HİÇ SAVAŞ OLMASIN'

Sihirli değneği olsa "Dünyada hiç savaş olmasın" diyen Faslı futbolcu, yaşam felsefesini ise tek "Benjamin Bouchouari" olarak özetledi.

Sahada en çok adaletsizliğin sinirlendirdiğini dile getiren Bouchouari, "Gol atmak mı, asist yapmak mı?" sorusuna ise "Asist yapmak" yanıtını verdi ve oyun stilini "Teknik ve hızlı" olarak tanımladı. Antrenmanda en çok maç yapmayı sevdiğini belirten oyuncu, futbol dışında doğayı gezmekten keyif aldığını da söyledi. Hayatının en önemli gününün doğum günü olduğunu dile getiren Bouchouari, aldığı en iyi tavsiyenin ise ailesinden geldiğini ifade ederek, "Ebeveynlerim 'sadece kendin ol' dedi. Ben de öyle yapıyorum" dedi.

'HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAM'

Genç oyuncu, sahada olduğu gibi günlük hayatta da en çok adaletsizlikten rahatsız olduğunu belirterek, "Korkum yok. Hiçbir şeyden korkmam" ifadelerini kullandı. Futbolun kendisini büyülediğini söyleyen Bouchouari, en sevdiği özelliğini "Sadeliğim, basitliğim", en hoşlanmadığı yönünü ise "Sinirlenmek" olarak açıkladı.

'MAÇ ÖNCESİ KURAN DİNLİYORUM'

En çok sevdiği Türkçe kelimenin 'teşekkürler' olduğunu söyleyen Faslı oyuncu, maç öncesi Kur'an dinlediğini söyledi.

TAKIM ARKADAŞLARINI DEĞERLENDİRDİ

Trabzonspor'daki takım arkadaşlarını da tek tek değerlendiren Bouchouari, "En çalışkan Mustafa Eskihellaç, en yetenekli Cristo Oulai, en şakacı Serdar Saatçi (Christo'yu da ekledi), en fazla yemek yiyen kaleci Ahmet, en kötü şarkı söyleyen Rayyan Baniya, en çok konuşan Christo Oulai, en bonkör Rayyan Baniya, en disiplinli Okay Yokuşlu ve en iyi giyinen Kazeem Olaigbe" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
