BOTAŞ, Emlak Konut'u devirmeyi bildi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 65-60 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Cemil Uygül, Burak Aktaş
Emlak Konut: Melek Selçok, Lavender 12, Bahar Çağlar Ökten 2, Fields 16, Walker 14, Merve Arı, Hülya Çoklar Asarcıklı 1, Gizem Yavuz 7, Harika Gözde Eldaş 8
BOTAŞ: Melis Gülcan 9, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal, Macaulay 18, Slocum 13, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik Sventoraite 2
1. Periyot: 19-18
Devre: 41-34
3. Periyot: 52-44
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Cemil Uygül, Burak Aktaş
Emlak Konut: Melek Selçok, Lavender 12, Bahar Çağlar Ökten 2, Fields 16, Walker 14, Merve Arı, Hülya Çoklar Asarcıklı 1, Gizem Yavuz 7, Harika Gözde Eldaş 8
BOTAŞ: Melis Gülcan 9, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal, Macaulay 18, Slocum 13, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik Sventoraite 2
1. Periyot: 19-18
Devre: 41-34
3. Periyot: 52-44