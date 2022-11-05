BOTAŞ, Emlak Konut'u devirmeyi bildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 65-60'lık skorla geçmeyi bildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, Emlak Konut'u devirmeyi bildi
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05 Kasım 2022 18:42
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Emlak Konut'u 65-60 mağlup etti.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Can Mavisu, Cemil Uygül, Burak Aktaş

Emlak Konut: Melek Selçok, Lavender 12, Bahar Çağlar Ökten 2, Fields 16, Walker 14, Merve Arı, Hülya Çoklar Asarcıklı 1, Gizem Yavuz 7, Harika Gözde Eldaş 8

BOTAŞ: Melis Gülcan 9, Sevgi Uzun 19, Sehernaz Çidal, Macaulay 18, Slocum 13, Meltem Avcı 2, Ayşegül Günay Aladağ 2, Hatice Pelin Gülçelik Sventoraite 2

1. Periyot: 19-18

Devre: 41-34

3. Periyot: 52-44

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