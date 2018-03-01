Borussia Dortmund, Salzburg atkılarını yasakladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile eşleşen Borussia Dortmund, Almanya'da rakibini ağırlayacağı ilk maç öncesinde flaş bir yasak uyguladı.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund, maçta Red Bull Salzburg takımının logosunu atkılarda kullanmama kararı aldı. Bu kararın Red Bull logosu nedeniyle alındığı öğrenildi.
SALZBURG'DAN CEVAP
Dortmund'un aldığı bu kararın ardından Red Bull Salzburg kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Eğer logomuz atkılarda kullanılmayacaksa bizim mağazalardan alabilirsiniz'' tweetini attı.
Borussia Dortmund, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta atkılarda diğer takımların logosunu kullanmıştı.
Alman temsilcisi, 8 Mart tarihinde Red Bull Salzburg'u sahasında konuk edecek. Rövanş maçı ise 15 Mart tarihinde oynanacak.
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Alman Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund, maçta Red Bull Salzburg takımının logosunu atkılarda kullanmama kararı aldı. Bu kararın Red Bull logosu nedeniyle alındığı öğrenildi.
SALZBURG'DAN CEVAP
Dortmund'un aldığı bu kararın ardından Red Bull Salzburg kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Eğer logomuz atkılarda kullanılmayacaksa bizim mağazalardan alabilirsiniz'' tweetini attı.
Borussia Dortmund, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta atkılarda diğer takımların logosunu kullanmıştı.
Alman temsilcisi, 8 Mart tarihinde Red Bull Salzburg'u sahasında konuk edecek. Rövanş maçı ise 15 Mart tarihinde oynanacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın