Borussia Dortmund, Salzburg atkılarını yasakladı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Avusturya ekibiile eşleşen, Almanya'da rakibini ağırlayacağı ilk maç öncesinde flaş bir yasak uyguladı.Alman Bild gazetesinin haberine göre Borussia Dortmund, maçta Red Bull Salzburg takımının logosunu atkılarda kullanmama kararı aldı. Bu kararınlogosu nedeniyle alındığı öğrenildi.Dortmund'un aldığı bu kararın ardından Red Bull Salzburg kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Eğer logomuz atkılarda kullanılmayacaksa bizim mağazalardan alabilirsiniz'' tweetini attı.Borussia Dortmund, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı her maçta atkılarda diğer takımların logosunu kullanmıştı.Alman temsilcisi, 8 Mart tarihinde Red Bull Salzburg'u sahasında konuk edecek. Rövanş maçı ise 15 Mart tarihinde oynanacak.