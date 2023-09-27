Bornova 1877 kupada da kazandı

Osmaniyespor'u 2-1 yenerek 3'te 2 yapan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayıp çıkışına devam etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877 kupada da kazandı
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27 Eylül 2023 13:50
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Osmaniyespor'u 2-1 yenerek 3'te 2 yapan Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayıp çıkışını sürdürdü.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda, 2017-2018 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu, 2018-2019'da finalisti olan Akhisarspor'u konuk eden İzmir ekibi maçı 4-0 kazanarak moral depoladı.

Evinde ligde ve kupada 3'te 3 yapan Bornova ekibinde teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu iki kulvarda kazanmanın kendilerine çok büyük moral verdiğini dile getirdi. Ferhatoğlu, "Üst üste gelen galibiyetler nedeniyle takımımı kutluyorum. Bu hafta ligde Dört Eylül FK ile deplasmanda karşılaşacağız. Motivasyonumuz iyi seviyede. Kupada ise maç maç düşüneceğiz" dedi.

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