Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Boluspor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bekim Balaj ve 90. dakikada Erdem Polat kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 52. dakikada penaltıdan Şeref Özcan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Boluspor 50, Altınordu ise 45 puanda ligi bitirdi.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bekim Balaj ve 90. dakikada Erdem Polat kaydetti. Altınordu'nun tek golü ise 52. dakikada penaltıdan Şeref Özcan'dan geldi.
Bu sonucun ardından Boluspor 50, Altınordu ise 45 puanda ligi bitirdi.
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