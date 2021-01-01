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Bogues, LaMelo için: "Onunla oynamayı çok seviyorlar!"

Charlotte Hornets'in eski point guardı Muggsy Bogues, takımın şu anki yıldızı LaMelo Ball'a övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets'in eski point guardı Muggsy Bogues, takımın şu anki yıldızı LaMelo Ball'a övgüler yağdırdı.

Şu anda 13-11'lik derecesinde Doğu Konferansı'nda playoff kovalayan Charlotte ekibinin başarısı, büyük ölçüde LaMelo Ball'un ortaya koyduklarından kaynaklanıyor.

LaMelo'nun oyunu hakkında yorum yapan Bouges, genç yıldızın "alçakgönüllü" ve "takım arkadaşlarını yükseltmeye" istekli biri olduğunu belirtti:

"Takımdakiler onunla oynamayı çok seviyor. Böyle alçakgönüllü ve takım arkadaşlarını yükseltmek için istekli olan birini izlemek harika. Bence Avrupa'da oynaması, profesyonel oyunculara karşı oynadığı için gelişmesini sağladı ve ona NBA'de iyi bir şans verdi. Adamlarla hızlıca kaynaşabildi.

Özellikle geçen yıldan bu yıla kadar... Herkes sağlıklı kalsaydı, önceki yıl playofflarda yer alabilirlerdi. 20 sayı ortalaması olan dört tane adamları var.. Bana kalırsa bu, Charlotte şehri için gerçekten görülmesi gereken bir tecrübeydi."

Ball şu anda sezonda 20.0 sayı, 7.7 ribaund ve 8.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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