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Bogdan, Atlanta'nın 72 milyon dolarlık teklifini kabul etti!

New York Times'tan Marc Stein'a göre, Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'tan gelen dört yıl 72 milyon dolarlık bir kontrat teklifini kabul ederek imzayı attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein'a göre, Sacramento Kings'in sınırlı serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Atlanta Hawks'tan gelen dört yıl 72 milyon dolarlık bir kontrat teklifini kabul ederek imzayı attı.

Stein, anlaşmanın dördüncü yıl için bir oyuncu opsiyonu ve %15'lik bir takas ikramiyesi içerdiğini ekledi.

Kings'in, Hawks'ın Sırp guard için yaptığı teklifini karşılamak için iki günü bulunuyor.

Hafta başında Bogdanovic'in, bir imza-ve-takas yoluyla Milwaukee Bucks'a katılacağı gözüküyordu, ancak Bogda anlaşmayı kabul etmediği bildirildiği için, bu hamle iptal edilmişti.

NBA'in, hem Kings hem de Bucks ekipleri, ligin serbest oyuncu dönemi başlamadan önce muhtemel anlaşma üzerinde çalıştıkları için, uygunsuzluk üzerine araştırma yaptığı bildirilmişti.

28 yaşındaki Bogdanovic, önceki sezon maç başına 15.1 sayı ortalamasıyla %37 üçlük, %44 ise genel şut isabetiyle oynamıştı.


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