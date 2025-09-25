25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Bodrum FK yeniden Süper Lig potasında

Bodrum FK, Van Spor'u 2-0 yenerek Süper Lig potasına geri döndü.

calendar 25 Eylül 2025 11:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK yeniden Süper Lig potasında
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig potasından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, evinde Van Spor FK'yı 2-0 yenerek tekrar 2'nci sıraya yükselmenin sevincini yaşadı 

Rakibini her iki yarıda da Seferi'nin golleriyle mağlup eden yeşil-beyazlılar 4'üncü galibiyetine imza atarak 14 puana ulaştı. Tekrar Süper Lig potasına adını yazdıran Bodrum FK maçın ardından büyük sevinç yaşadı. 

İyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Bodrum FK'nın teknik patronu Burhan Eşer, "Ankara'daki puan kaybını telafi ettiğimiz için mutluyum. Oyuncularımız kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Sahamızdaki son 3 karşılaşmayı kayıpsız geçmek önemli. Yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum" yorumunu yaptı.



Bodrum Futbol Kulübü, 8'inci hafta müsabakasında pazar günü Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
