UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Bodo/Glimt, Twente'yi konuk etti.
Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası, Bodo/Glimt'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Twente'nin gollerini 26. dakikada Fredrik Sjovold kendi kalesine, ve 90+6. dakikada Sem Stejin kaydetti.
Bodo/Glimt'in golleri ise 56. dakikada penaltıdan Kasper Hogh, 90+2. dakikada kendi kalesine Mees Hilgers ve 90+4. dakikada Brice Wembangomo'dan geldi.
İlk maçı deplasmanda deplasmanda 2-1 kaybeden Bodo/Glimt, 90 dakikası 3-2 biten ve uzatmalara giden maçta 111 ve 114. dakikalardaki gollerle galip geldi. Bodo'nun uzatmalardaki gollerini Sondre Brunstad ve kendi kalesine Arno Verschueren kaydetti.
5-2 galip gelen Bodo, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Twente ise Avrupa'ya veda etti.
Bodo, son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.
Aspmyra Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikası, Bodo/Glimt'in 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.
Twente'nin gollerini 26. dakikada Fredrik Sjovold kendi kalesine, ve 90+6. dakikada Sem Stejin kaydetti.
Bodo/Glimt'in golleri ise 56. dakikada penaltıdan Kasper Hogh, 90+2. dakikada kendi kalesine Mees Hilgers ve 90+4. dakikada Brice Wembangomo'dan geldi.
İlk maçı deplasmanda deplasmanda 2-1 kaybeden Bodo/Glimt, 90 dakikası 3-2 biten ve uzatmalara giden maçta 111 ve 114. dakikalardaki gollerle galip geldi. Bodo'nun uzatmalardaki gollerini Sondre Brunstad ve kendi kalesine Arno Verschueren kaydetti.
5-2 galip gelen Bodo, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Twente ise Avrupa'ya veda etti.
Bodo, son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.
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