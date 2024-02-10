Bilyoner'de Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği mücadeleyi Bilyoner'de canlı izle, canlı oyna fırsatını kaçırma!

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bilyoner'de Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!
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10 Şubat 2024 00:22
Son güncelleme 10 Şubat 2024 01:02
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve hakem Felix Zwayer tarafından yönetilecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!

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İKİ TAKIMDA SON DURUM

Almanya Bundesliga'da namağlup tek takım olan lider Bayer Leverkusen, 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik aldı ve 52 puan toplamayı başardı.

Bayern Münih ise çıktığı 20 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 50 puanla Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.

MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Borja Iglesias.

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, De Ligt, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.
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