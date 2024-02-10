Bilyoner'de Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçını canlı izle, canlı oyna!

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Thomas Tuchel'in yönetimindeki Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve hakem Felix Zwayer tarafından yönetilecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Almanya Bundesliga'da namağlup tek takım olan lider Bayer Leverkusen, 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik aldı ve 52 puan toplamayı başardı.
Bayern Münih ise çıktığı 20 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 50 puanla Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Borja Iglesias.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, De Ligt, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak ve hakem Felix Zwayer tarafından yönetilecek.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Bilyoner'de canlı yayınlanacak. Nefes kesecek mücadeleyi Bilyoner'de canlı izleyerek canlı oynama fırsatını kaçırma!
BİLYONER'DE CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLA!
İKİ TAKIMDA SON DURUM
Almanya Bundesliga'da namağlup tek takım olan lider Bayer Leverkusen, 20 maçta 16 galibiyet 4 beraberlik aldı ve 52 puan toplamayı başardı.
Bayern Münih ise çıktığı 20 maçta 16 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve 50 puanla Bayer Leverkusen'i takibini sürdürdü.
MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tapsoba, Tah, Hincapie, Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Wirtz, Hofmann, Borja Iglesias.
Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, De Ligt, Upamecano, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Sane, Müller, Musiala, Kane.