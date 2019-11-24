Bilyoner.com ile maç önü: Kasımpaşa - Gençlerbirliği

Süper Lig'in 12. hafta maçında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Bu iki takımın maçı öncesi Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, rakibiyle daha önce karşılaştığı 12 iç saha maçında tek galibiyet alabilmişti (7B 4M).
*Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği (Mayıs 2018'de 1-3), lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.
*Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (2B 2M), bu karşılaşmaların tamamında gol attı ve kalesinde gol gördü (10-11).
*Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa sezonun ilk dokuz haftasında biriktirdiği puanı (6) geçmiş olacak.
*Bu sezon Süper Lig'de kafa golü bulamayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Gençlerbirliği (Rizespor ile birlikte).
*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Kasımpaşa (10; Antalyaspor ile birlikte).
*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Abdul Khalili, daha önceki 24 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol bulabilmişti.
*Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa :Fatih-Popov-Youssef-Hafez-Veysel-Khalili-Aytaç-Quaresma-Yusuf-Hajradinovic-Koita
G.Birliği: Ertaç-Erdem-Polomat-Flavio-Halil-Nadir-Berat-Stancu-Sessegnon-Candeias-Sio
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kemal Özdeş ile pozitif futbol oynamaya devam eden ve iyi maçlar çıkartan Kasımpaşa bu futbolu henüz saha skorlarına net olarak yansıtabilmiş değil. Yediği 18 golle bu istatistikte ligin olumsuz performans gösteren takımlarından birisi olan İstanbul ekibi, sahasında mutlak kazanmak isteyeceği bir karşılaşmaya çıkacak. Hamza Hamzaoğlu ile 2 maçta 4 puan yapan Ankara ekibinin de deplasmanda hedefi en az 1 puan. Ben zevkli ve gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.
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HEMEN ŞİMDİ OYNA!
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
*Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son iki Süper Lig maçını kazanan Kasımpaşa, rakibiyle daha önce karşılaştığı 12 iç saha maçında tek galibiyet alabilmişti (7B 4M).
*Kasımpaşa ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Gençlerbirliği (Mayıs 2018'de 1-3), lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı.
*Süper Lig'de oynadığı son beş maçın sadece birini kazanabilen Kasımpaşa (2B 2M), bu karşılaşmaların tamamında gol attı ve kalesinde gol gördü (10-11).
*Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra çıktığı iki Süper Lig maçında dört puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), bu karşılaşmadan galip ayrılırsa sezonun ilk dokuz haftasında biriktirdiği puanı (6) geçmiş olacak.
*Bu sezon Süper Lig'de kafa golü bulamayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Gençlerbirliği (Rizespor ile birlikte).
*2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen iki takımdan biri Kasımpaşa (10; Antalyaspor ile birlikte).
*Süper Lig'de çıktığı son iki maçta da rakip fileleri havalandıran Abdul Khalili, daha önceki 24 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda gol bulabilmişti.
*Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Giovanni Sio'nun doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa :Fatih-Popov-Youssef-Hafez-Veysel-Khalili-Aytaç-Quaresma-Yusuf-Hajradinovic-Koita
G.Birliği: Ertaç-Erdem-Polomat-Flavio-Halil-Nadir-Berat-Stancu-Sessegnon-Candeias-Sio
BAHİS YORUMU
SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de 12. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kemal Özdeş ile pozitif futbol oynamaya devam eden ve iyi maçlar çıkartan Kasımpaşa bu futbolu henüz saha skorlarına net olarak yansıtabilmiş değil. Yediği 18 golle bu istatistikte ligin olumsuz performans gösteren takımlarından birisi olan İstanbul ekibi, sahasında mutlak kazanmak isteyeceği bir karşılaşmaya çıkacak. Hamza Hamzaoğlu ile 2 maçta 4 puan yapan Ankara ekibinin de deplasmanda hedefi en az 1 puan. Ben zevkli ve gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.
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