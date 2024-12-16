Bilen: 'Sivasspor'u yenerek yıla moralli girmek istiyoruz'

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig'in 17'nci hafta müsabakası olan Sivasspor deplasmanında mutlak galibiyeti hedeflediklerini belirtti. 16'ncı haftada oynanan Eyüpspor deplasmanında alınan 3-0'lık yenilgiyi yorgunluk olarak değerlendiren Veysel Bilen, "Umarım bu maç nazar boncuğu olur. Şu ana kadar aldığımız puanları da oyuncularımız ve teknik ekibimizin çalışmaları sayesinde elde ettik. Gerçekten küçümsenemeyecek bir başarı elde ettiler. Bir maç kaybettik diye onlara da haksızlık yapmak istemem. Yüklenmemiz de doğru değildir" diye konuştu.



'SAMSUNSPOR HİÇBİR ZAMAN MÜCADELE ETMEKTEN GERİ KALMAZ'



Eyüpspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Veysel Bilen, "Eyüpspor haliyle en yakın rakibimiz. Biz ilk beş içerisinde sezon sonuna kadar kalmak istiyoruz. Bu yüzden en önemli rakiplerimizden bir tanesi de Eyüpspor. 6 puanlık bir maç olarak bakıyorduk. İlk yarıda başa baş bir oyun sergiledik. Biz 60'ncı dakikalardan sonra daha güçlü bir Samsunspor beklerken, maalesef oyundan düştük. Bunu da tamamen yorgunluğa bağlıyoruz. Oyuncular BAY haftasına gireceğiz düşüncesine girebilirler mi bilemiyorum tabii. Ancak bariz bir şekilde gördüğümüz şey takımın oyundan düşmesiydi. Arzulu, istekli, mücadele eden ve golü isteyen görüntüden uzak bir takımdık bu maçta. Hem bizler, hem oyuncu kardeşlerimiz, hem de camiamız olarak çok üzüldük. Ancak futbolun içinde bu da var. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Samsunspor hiçbir zaman mücadele etmekten geri kalmaz. Son düdüğe kadar mücadele eden, arzulu şekilde futbol oynayan bir anlayışımız var. Bunu sahada göremediğimiz zaman kaybettiğimiz puanlardan daha fazla üzülüyoruz. Hocamız takım mental olarak iyi olsun diye 3 gün izin verdi. Gidip dinlendiler ve sonrasında perşembe günü takım olarak tekrar toplandık. Sıkı şekilde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.



'12'NCİ ADAM OLARAK TARAFTARIMIZ DA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR'



Zorlu hava koşullarına rağmen Sivasspor karşısında mutlak galibiyet hedeflediklerini ve taraftarları da Sivas'ta destek vermeye beklediklerini belirten Bilen, "Hafta sonu Sivas'ta oynayacağımız maça sıkı bir şekilde hazırlanıp Sivas'a gideceğiz. Hava koşulları çok zor ve bunu biliyoruz. Teknik ekibimiz ona göre hazırlıklarını yapacaktır. Güzel ve mücadeleci bir maç bekliyoruz. Sivasspor maçından mutlak galibiyet almayı bekliyoruz. Ancak galibiyet olmasa bile kesinlikle beraberlik almamız lazım. İnanıyoruz ki futbolcu kardeşlerimiz ve teknik ekibimiz de bu anlayış içerisindeler. Bunu yapabilecek gücümüz var. 12'nci adam olarak taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Kötü hava koşullarına rağmen taraftarımızın bizi orada da destekleyeceğini düşünüyorum. Liglere yılbaşı haftası izni var. Sonrada evimizde ezeli rekabet içinde olduğumuz Trabzonspor'la oynayacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu. (DHA)



