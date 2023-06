Bilardo Şampiyonası Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Türkiye'nin artistik bilardoda 2 (Hacı Arap Yaman ve Serdar Gümüş) dünya şampiyonu ve bir (Barış Çin) Avrupa şampiyonu sporcuya sahip olduğunu, bu sene de bir dünya şampiyonu çıkarmayı beklediklerini söyledi.



Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın 1. etap müsabakaları, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde bugün başladı. Organizasyonda ilk etap, yarın yapılacak yarı final ve final müsabakalarının ardından sona erecek.



"MİLLİ TAKIMIMIZ BELİRLENECEK"



Başkan Ercan, şampiyonayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Artistik bilardo şampiyonamız 3 etap oynanacak. 3 etap sonucunda bizleri 2024 yılında Avrupa ve dünyada temsil edecek artistik bilardocularımızın yer alacağı milli takım ortaya çıkacak. Yarın birinci etabın finalleri oynanacak. Artistik bilardo dünyada sporcu sayısı az bir branş. Bizden 12 kişi katılıyor çünkü çok zor bir branş. Mesela 3 bant bilardoda binlerce oyuncunun olduğu ülkelerde, artistik bilardoda oyuncular 10'larla ifade edilir." diye konuştu.



Türkiye'nin artistik bilardoda dünya çapında sayılı oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Ercan, "Artistik bilardoda 2 dünya şampiyonumuz, bir Avrupa şampiyonumuz var. Hacı Arap Yaman ve Serdar Gümüş, dünya şampiyonu, Barış Çin, Avrupa şampiyonu. Bu branşta da çok iddialıyız. Zaten Eylül ayında yine bu salonda Dünya Artistik Şampiyonası oynanacak. Orada da sporcularımızdan bir dünya şampiyonluğu bekliyoruz." dedi.



HER SENE ANKARA'DA DÜZENLENECEK



Hacı Arap Yaman ve Barış Çin ile bu branşta geçen sezon Avrupa milli takımlar şampiyonluğunu kazandıklarını hatırlatan Ercan, "Dünyanın en iyi oyuncuları bizde. Bu etaplar 2024 yılının milli takımını oluşturacak. Bu tesislerimizin yapılmasıyla Dünya Bilardo Federasyonundan, 'Artık biz Dünya Şampiyonası'nı yapmaya başlayalım' diye talep ettik. Dünya Şampiyonası'nın organizesini verdiler. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası, bundan sonra her sene Gölbaşı tesislerimizde yapılacak. Dünya Şampiyonası, ferdi erkekler, kadınlar, gençler kategorilerinde oynanacak. Umarım kupalar da ülkemizde kalır." şeklinde konuştu.



Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabının Ekim'de, üçüncü etabının da Aralık ayında yapılacağını belirten Ercan, "Federasyonumuz her branşta dereceye girenlere ödüller veriyor. Biz dünyada başarı ödülleri veren tek federasyonuz diyebiliriz. Tabii ki Avrupa ve dünya şampiyonu olduktan sonra devletten de aldıkları çok ciddi ödüller var. Dün burada yine Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 1. etap finalleri oynandı. Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplar yapılacak. Orada da yine Aralık ayında 2024 yılının milli takımı oluşacak. Ön elemeyle birlikte ilk etaba 1300 kişi katıldı. Son derece çekişmeli heyecanlı geçti ve 20 gün sürdü ilk etap. Tayfun Taşdemir birinci oldu. Güzel bir organizasyondu." ifadelerini kullandı.





