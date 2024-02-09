Milwaukee Bucks ekibinin yeni takım arkadaşları Damian Lillard ve Patrick Beverley, son takasın ardından aralarındaki buzları resmen eritti.



Bucks'a beklenmedik takasından sadece birkaç dakika sonra Beverley, basketbol kariyerindeik bir sonraki girişimini tartışmak için kendi podcast'inde girdi.



Giannis Antetokounmpo ile güçlerini birleştirme olanağından duyduğu heyecanı dile getiren Beverley, Lillard ile ilişkisini düzeltmesi ve rekabetin geçmişte kalmasına izin vermesi gerektiğini itiraf etti:



"Dame ile ilişkimi düzeltmeliyim. Artık şampiyonluk kazanmanın zamanıdır..."



Lillard'ın da bu takasa yanıt vermesi uzun sürmedi ve Beverley'nin videosundan kısa bir süre sonra kendi açıklamasını yayınladı:



"Kendisi ihtiyacımız olan savunma azmini getiriyor. Onun gibi her gece bunu ortaya koyan çok fazla oyuncu yok. Birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Geçmişteki kişisel sorunlarımız, şampiyonluk kazanma arzumuzu gölgede bırakamaz."



Lillard ve Beverley'in sorunları, Beverley ve o zamanki takım arkadaşı Paul George'un bir çift serbest atışı kaçırdığı için Lillard'la dalga geçtiği 2020 playofflarına kadar uzanıyor.



Lillard'ın Beverley'ye defalarca laf atmasından bu yana geçen yıllarda, ikili arasında geçen en hararetli olay, geçtiğimiz yılın Ocak ayında, Lillard'ın bir karşılaşmada Beverley'ye karşı fiziksel şiddet tehdidinde bulunmasıyla gerçekleşmişti.



