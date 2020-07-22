Beşiktaş'tan Kerim Alıcı hamlesi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordulu Kerim Alıcı için harekete geçti.

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Beşiktaş'tan Kerim Alıcı hamlesi
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22 Temmuz 2020 11:26
Beşiktaş Yönetimi'nin Altınordu'nun genç oyuncusu Kerim Alıcı için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.

Sergen Yalçın'ın genç yıldızı yeni sezon için çok istediği ve bu nedenle Altınordu'na yeni teklif yapılacağı öne sürüldü.

Genç oyuncu için şu anda en ciddi talip durumunda olan Beşiktaş'ın transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.  



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