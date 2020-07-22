Beşiktaş'tan Kerim Alıcı hamlesi

Beşiktaş Yönetimi'nin Altınordu'nun genç oyuncusu Kerim Alıcı için İzmir kulübüyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında.



Sergen Yalçın'ın genç yıldızı yeni sezon için çok istediği ve bu nedenle Altınordu'na yeni teklif yapılacağı öne sürüldü.



Genç oyuncu için şu anda en ciddi talip durumunda olan Beşiktaş'ın transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



