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Beşiktaş'tan Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı mesajı

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde tribünde vefat eden sarı-lacivertli taraftar için Beşiktaş, başsağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı mesajı
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02 Kasım 2018 22:00
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray Fenerbahçe müsabakası öncesinde, tribünde kalbi duran ve vefat eden  sarı-lacivertli taraftar için Beşiktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.

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