Beşiktaş'tan Fenerbahçeli taraftar için başsağlığı mesajı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanılan Galatasaray Fenerbahçe müsabakası öncesinde, tribünde kalbi duran ve vefat eden sarı-lacivertli taraftar için Beşiktaş, baş sağlığı mesajı yayınladı.Galatasaray - Fenerbahçe maçını izlemek üzere stada giderken bir Fenerbahçe taraftarının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz.