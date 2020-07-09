Beşiktaş'ta Vida'dan sonra Victor Ruiz alarmı

Ekonomik sorunlarla boğuşan Beşiktaş'ta, herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamak için gelen ihtarname sonrası olağanüstü hal ilan edildi

Haber; Sabah
Beşiktaş'ta Vida'dan sonra Victor Ruiz alarmı
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09 Temmuz 2020 10:07
3 milyar TL'yi aşan borç yükü altında olan ve ekonomik açıdan nefes alabilmek için kampanya düzenleyen Beşiktaş, yeni bir şok yaşıyor. Fikret Orman döneminde transfer edilen Vida'nın menajeri, 1.5 milyon Euro alacağına karşılık kulübe ihtarname çekti. 

Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa kupalarına katılma ya da transfer konusunda sorun yaşamak istemeyen Başkan Çebi ve ekibi, bir yandan kaynak arayışına girerken diğer yandan da menajerle anlaşma zemini aramak için harekete geçti. 
Bu arada Ruiz'in de alacaklarına karşılık Beşiktaş'a ihtarname gönderdiği ileri sürüldü.
 


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