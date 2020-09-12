Beşiktaş'ta Larin'in durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyordu. Kanadalı golcü, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 10 gün forma giymesi beklenmiyordu. Ancak iyileşme sürecini hızlı geçiren Larin, Trabzonspor'a karşı oynayabilecek.



A Spor'un haberine göre; Cyle Larin, Trabzon'a götürülecek. İlk 11'de oynayıp oynamayağına ise maç saatinde karar verilecek.



Beşiktaş'ta Larin'in oynayamaması halinde Güven Yalçın ya da Umut Nayir'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.



