Beşiktaş'ta Larin'in durumu belli oldu

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in Trabzonspor maçında kadroya alınıp alınmayacağı merak ediliyordu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş'ta Larin'in durumu belli oldu
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12 Eylül 2020 13:35
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Cyle Larin'in sakatlığı bulunuyordu. Kanadalı golcü, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 10 gün forma giymesi beklenmiyordu. Ancak iyileşme sürecini hızlı geçiren Larin, Trabzonspor'a karşı oynayabilecek.

A Spor'un haberine göre; Cyle Larin, Trabzon'a götürülecek. İlk 11'de oynayıp oynamayağına ise maç saatinde karar verilecek.

Beşiktaş'ta Larin'in oynayamaması halinde Güven Yalçın ya da Umut Nayir'in ilk 11'de görev alması bekleniyor. 



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