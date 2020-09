Beşiktaş'ta Kalinic için geri sayım

Forvet transferi doğrultusunda 1 numaralı hedefini Nikola Kalinic olarak belirleyen Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda artık son aşamaya geldi. Yıldız isimle her konuda anlaşmaya varan yönetim, maaş artı bonuslar olmak üzere tecrübeli oyuncuyu Kartal olmaya ikna etti.



Son olarak başarılı futbolcunun İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'le yollarını ayırıp gelmesini bekleyen yönetim, bu konuda oldukça pozitif bir bekleyiş içerisinde...



Tecrübeli futbolcu ve menaceriyle hemen hemen her gün bu konuda görüşen Beşiktaşlı idarecilerin, son gelişmelerden dolayı memnun olduğu ve Kalinic'in İspanyol ekibiyle bağlarını koparmasının an meselesi olduğu belirtildi. Deneyimli golcünün, bonservisini almasının ardından özel uçakla İstanbul'a getirilip Beşiktaş'a 2+1 yıllığına imza atması bekleniyor.