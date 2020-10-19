Beşiktaş'ta Ghezzal zamanı

Kara Kartal'ın yeni transferlerinden Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayı giymeyi sabırsızlıkla bekliyor.

Beşiktaş'ta Ghezzal zamanı
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19 Ekim 2020 11:03
Beşiktaş'ta yeni transferlerden Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı formayı giymek için gün sayıyor. 

Bireysel idmanlara devam eden 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, kaptanlar Atiba ve Necip'le sık sık konuşup kulüp hakkında bilgi aldığı belirtiliyor.

Sergen Yalçın'ın, takıma son katılan isim Rachid Ghezzal'in de yeni haftada takımla çalışmalara başlamasının ardından, Cezayirli futbolcuya da forvet arkasında şans vereceği bildirildi.



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