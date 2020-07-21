Beşiktaş'ta Boateng son maçta yok, veda...

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin Prince Boateng son maçta sakatlığı nedeniyle olmayacak.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş'ta Boateng son maçta yok, veda...
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21 Temmuz 2020 20:05
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Kevin Prince Boateng'in son durumu belli oldu. Ganalı oyuncu, son hafta Gençlerbirliği maçında oynayamayacak ve kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yollar ayrılacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Devre arasında kiralanan Boateng, Beşiktaş'ta 11 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

 



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