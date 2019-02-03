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Beşiktaşlı Vida için Arabistan'dan sürpriz talip!

Beşiktaş'a Domagoj Vida için Suudi Arabistan'dan son dakika teklif geldiği iddia edildi.

Beşiktaşlı Vida için Arabistan'dan sürpriz talip!
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03 Şubat 2019 12:36
Suudi Arabistan'da pazartesi günü bitecek olan ara transfer döneminde Hırvat oyuncu Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak isteyen bir Suud ekibinin Beşiktaş'a 14 milyon Euro teklif ettiği bildirildi. Şenol Güneş'in bu teklife sıcak bakmadığı ama yönetimin böyle bir rakamı 30 yaşına gelmiş bir oyuncu için bir daha bulamayacağı için teklifi değerlendirmek istediği bildirildi.

Suudların, Vida'yı alamazlarsa Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Maicon'la sözleşme imzalamak için Galatasaray'a teklif yapacakları, Beşiktaş'a 24 saat süre verdikleri bildirildi.

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