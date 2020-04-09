Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Beşiktaş için Afrika'dan flaş bir iddia geldi. Gana'da yayın yapan Ganaweb'in haberine göre; Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'da forma giyen Afriyie Acquah'ı istiyor.28 yaşındaki oyuncu için tarafların görüşmelere başladığı ifade edilirken Acquah'ın Sergen Yalçın'la sezonun ilk yarısında birlikte çalıştığına da dikkat çekildi.Öte yandan Sergen Yalçın'ın yönetime Yeni Malatyaspor'da beraber çalıştığı Ganalı için "Atiba gibi çift yönlü oynayabiliyor. Çok kuvvetli ve oyun görüşü de bizim ligin standartlarının üstünde" raporunu verdiği iddia edildi.Tecrübeli ön libero, sezon başında Sarı-Siyahlılar'a Empoli'den bedelsiz olarak gelmişti. Acquah'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin Euro.