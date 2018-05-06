Beşiktaş'ın gözdesi Lichtsteiner ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş'ın sık sık gündemine gel sağ bek, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını duyurdu.Juventus'un Bologna'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Lichtsteiner, İtalya dışında bir takımda forma giyeceğini açıkladı.İtalya'da son günlerini geçirdiğini vurgulayan tecrübeli sağ bek, "Bunlar Juventus'taki son günlerim. Yeni zorluklara ve motivasyona ihtiyacım var. Sezon sonunda İtalya'dan ayrılacağım. Nerede oynayacağımı şu an söyleyemem." ifadelerini kullandı.Juventus ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Lichtsteiner, bu sezon 30 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.