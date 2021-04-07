Beşiktaş'ın Alanyaspor formülü: Erken gol

Kara Kartal'ın tecrübeli teknik adamı Sergen Yalçın, bu akşam Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları karşılaşma öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla oynadıkları son 2 karşılaşmada 5 puan bırakmaları sebebiyle şampiyonluk yarışındaki avantajlarının azaldığını söyleyen Yalçın, Alanyaspor karşılaşmasıyla beraber yeni bir sayfa açmayı planlıyor.Oyuncularını mutlak galibiyet parolasıyla bu karşılaşmaya hazırlayan tecrübeli hoca, dünkü idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı.Yalçın'ın,diyerek takımını motive ettiği kaydedildi.