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Beşiktaş, VakıfBank karşısında direnemedi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Kaynak: AA
Beşiktaş, VakıfBank karşısında direnemedi
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06 Kasım 2018 19:58
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

Setler: 18-25, 11-25, 18-25

Süre: 69 dakika (25, 21, 23)

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