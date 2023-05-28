Beşiktaş UEFA'dan haber bekliyor

Depremden dolayı ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor için TFF'den gelen kararı beğenmeyen Beşiktaş UEFA'ya başvurmuştu. UEFA bu hafta içinde Beşiktaş'a geri dönüş yapacaklarını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş UEFA'dan haber bekliyor
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28 Mayıs 2023 13:34
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 13:35
TFF, Gaziantep ve Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine oynanan maçları geçerli saymış ve sadece oynanmayan müsabakaların hükmen galibiyet olmasını kararlaştırmıştı.

Yaşanan süreçte Beşiktaş, UEFA'nın talimatlarını örnek göstererek kararın değiştirilmesini talep ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyu kapattıklarını söyledi. Siyah-beyazlılar, mevcut kararlarla ilgili olarak UEFA yetkilileri ile temasa geçerek görüş istemişti. UEFA'nın hafta başında Beşiktaş'a bir yanıt vereceği öğrenildi

4 PUAN KAYBETMİŞLERDİ

Deplasmanda oynanan maçlarda Hatayspor'a 2-1 yenilen ve Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 4 puan kaybetti.

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