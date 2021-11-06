Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Çok yüksek kalite değil ama temposu yüksek bir maç. Beşiktaş'ın gol yorgunluğu maça yansımadı. Soldan Umut ile çok bindirdiler ama iyi ortalar yapamadı.



Çok uzun süredir maç kaybetmeyen, özgüvenli bir Trabzonspor var. Savunma yaparken de hücum yaparken de sakinler. Sakinliği de golle sonuçlandırdılar. Maçta iki kritik kurtarış vardı. Ersin, Nwakaeme'nin şutunu ahtapot gibi kurtardı. Uğurcan da Pjanic'in muazzam pasında Larin'in şutunda ahtapot gibi kurtardı. Larin kötü de vurmamıştı. Bu topu dışarı tokatlamak hüner ister.



Beşiktaş'ın bu yıl atanı az, tutanı fena değil ama nereye kadar tutacak? Trabzonspor'da kalecinin çok büyük etkisi var. Trabzon'da stoperde Hüseyin var, Abdülkadir gibi hocasının oyundan çıkınca ağlayan isim, hocası onu ödüllendirdi. Golünü attı



Beşiktaş - Trabzon maçının vasat geçtiğini hiç hatırlamam. Beşiktaş'ın riski biraz daha arttıracağını düşünüyorum. Bir oyuncunun sakatlığı, Baksetas gibi bir yıldızın sakatlanması; bu cümle yanlış anlaşılmasın, rabbim ona acil şifalar versin. Bu Trabzonspor'un lehine oldu. Siopis, Berat ve Hamsik bunlar daha toplu ve daha takım haline geldiler.



Beşiktaş'ın kenarlardan getirdiği toplarda etkili olma ihtimali daha fazla. Trabzonspor'da ise kenarlarda Nwakaeme ve Abdülkadir var. Abdülkadir şimdi Gervinho sakatlanınca orijinal mevkisine geldi. Trabzonspor golü yaptı. trabzonspor düzgün, kompakt oynuyor. Şimdi bizi öyle bir ikinci devre bekliyor ki maçtan sonra her skoru konuşabiliriz. Uğurcan'ı konuşmaktan artık biz yorulduk, iyi oynamaktan hiç vazgeçmiyor. Muazzam bir yetenek.



ÖNDER ÖZEN



Geçen seneki Beşiktaş - Trabzonspor maçının aynısı oldu. Trabzonspor aynı strateji ile oynadı. Kenarlar açıp, cepheyi savunuyorlar. Akıllıca bir savunma yapıyorlar. Beşiktaş'ta Josef, Ghezzal, Rosier gayretliydi. Devre sonuna doğru Pjanic de vitesi arttırdı. Uğurcan Çakır da çok iyiydi. Marek Hamsik sahada en yüksek akıl koyan oyunculardan, savunma işlerinde kusursuzdu. Geçen seneki maça çok benzettim, Beşiktaş da aynı şekil oynadı. Beşiktaş bir büyük maçta rekor sayıda orta yapmış olabilir. Beşiktaş'ın enerjisi beklediğimin üzerinde.



METİN TEKİN



Son 15 dakika çok kaliteli bir oyun oldu. İlk 30 dakika Beşiktaş'ın kontrolündeydi ama son 15 dakika çok daha kaliteli oldu. Maç oldukça heyecanlı, sonucu merak ettiriyor. Bakasetas'ın yerine giren Siopis etkili işler yaptı.



FEYYAZ UÇAR



Beşiktaş etkili oynadı ama tek beceriksizlik, son vuruş. Güven Yalçın önemli fırsatlar kaçırdı. Cyle Larin'in de bir pozisyonu var. Trabzonspor içeri girmeden golü buldu. Skorda Uğurcan Çakır'ın büyük etkisi var.



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş fırsatları değerlendiremedi. Trabzonspor'da Hamsik, Abdülkadir'e golde müthiş bir pas attı.



VOLKAN DEMİREL



Bu kadar pozisyona girip atamıyorsanız, illa ki pozisyon vereceksiniz. Beşiktaş ikinci yarı pozisyonlar bulacaktır.





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