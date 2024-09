Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş , karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Okay Yokuşlu attı. Beşiktaş'ın golü 39. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi.Trabzonspor, Edin Visca'nın 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.Beşiktaş, Trabzonspor kalesine 22 şut çekerken, 7'sinde isabet buldu. Uğurcan Çakır kritik kurtarışlarıyla Beşiktaş'ın maçı kazanmasına izin vermedi. Öte yandan bordo-mavililer tek isabetli şutunda golü buldu.Trabzonspor'da göreve geri dönen Şenol Güneş, takımın başında çıktığı ilk maçtan eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Trabzonspor, ligde puanını 3 yaptı.Beşiktaş ise ligde oynadığı 4. maçta ilk kez puan kaybı yaşadı. Siyah-beyazlılar, puanını 10 yaptı.Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Bordo-mavililer, hafta arasında perşembe günü Kayserispor'u erteleme maçında konuk edecek. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.Trabzonspor, ev sahibi olmanın da verdiği avantajla ilk dakikalarda rakip kalede daha etkin göründü. Bordo-mavili takım, Edin Visca ve Enis Bardhi ile etkisiz de olsa rakip kaleyi yokladı.Trabzonspor, karşılaşmanın 13. dakikasında 10 kişi kaldı.Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya faul yaptı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.Hakem Ali Şansalan, pozisyonu izledikten sonra Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart gösterdi, Trabzonspor 10 kişi kaldı.Visca, Trabzonspor - Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.Trabzonspor, 10 kişi kalmasından 4 dakika sonra 17. dakikada Okay Yokuşlu ile öne geçti. Sağdan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Okay, bu golüyle Trabzonspor'un bu sezon ligdeki ilk golünü attı.Beşiktaş, Trabzonspor'un 10 kişi kalmasının ardından topla daha fazla oynayan taraf oldu.Siyah-beyazlılar, 35. dakikada eşitlik golüne çok yaklaştı. Bu dakikada gelişen organize Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın vuruşunu kaleci Uğurcan çıkardı.Beşiktaş, 39. dakikada eşitlik golünü buldu. Bu dakikada gelişen atakta Svensson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gedson, skoru 1-1'e getirdi.Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez yeni transferi Joao Mario ile etkili oldu. Portekizli futbolcu, yaydan şansını denedi. Uğurcan, Mario'nun vuruşunu çıkardı.Trabzon'da devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarının başında oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavili takımda Denis Draguş ve Cihan Çanak, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Enis Bardhi ve Mislav Orsic oyundan çıkan isimler oldu.Trabzonspor, 10 kişi olmasının da verdiği dezavantajla ikinci yarıda topun arkasına geçti. Beşiktaş ise topla daha fazla oynamaya başladı ve rakip yarı sahaya yerleşti.Beşiktaş, 60. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan Masuaku'nun ortasında Rafa Silva, ceza sahasında topuğuyla çok şık bir vuruş yaptı. Uğurcan, ters ayakta yakalanmasına rağmen çabuk toparlandı ve bu topu kurtardı.Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 67'de oyuna müdahale etti. Siyah-beyazlılarda Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu. Al-Musrati ve Milot Rashica kenara geldi.Beşiktaş, arka arkaya iki pozisyonda tehlikeli oldu. 73. dakikada Semih Kılıçsoy, orta sahadan aldığı topu çalımlarla sürerek kale ağzına kadar girdi ve şutunu çekti ancak son anda Malheiro araya girdi. Bir dakika sonra ise Masuaku'nun ceza sahası dışından şutu az farkla dışarıya gitti.Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil olan Cihan Çanak, karşılaşmanın son anlarında Felix Uduokhai ile girdiği mücadele sonrası kötü bir şekilde yere düştü. Cihan Çanak, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bordo-mavililerde Cihan Çanak yerine Ozan Tufan oyuna dahil oldu.Şenol Güneş, uzatma dakikalarında da ikinci yarının başında oyuna aldığı Denis Draguş'u kenara aldı ve John Lundstram'ı sahaya sürdü.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi 1-1 sona erdi.13. dakikada Beşiktaşlı Rafa Silva, rakibi Edin Visca ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.37. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası içinden çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.45+6. dakikada Joao Mario'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, kalecisi Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.