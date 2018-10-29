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Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a ıslık!

Beşiktaş taraftarları, 65. dakikada oyundan çıkan Oğuzhan Özyakup'u ıslıkladı.

Beşiktaş taraftarından Oğuzhan Özyakup'a ıslık!
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29 Ekim 2018 21:49
Beşiktaş taraftarları, Rizespor maçının 2. yarısında Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.

50. dakikada Rizespor'un Roco'nun kendi kalesine atığı gol sonrasında skoru 2-1'e getirmesinin ardından Karadeniz ekibinin oyunun kontrolünü eline geçirmesine kızan taraftarlar, Oğuzhan'ın kenara alınması ile patladı.

Beşiktaş taraftarı, 65. dakikada yerini Gary Medel'e bırakan Oğuzhan Özyakup'u kulübeye gidene kadar ıslıkladı.

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