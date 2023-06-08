Beşiktaşlı taraftarlar, 3-3 iTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.
Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.
Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.
Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.
Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.
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