Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye tepki
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08 Haziran 2023 01:17
Beşiktaşlı taraftarlar, 3-3 iTürkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlılar, TFF Başkanı Büyükekşi'nin geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara sosyal medyadan da tepki koymuştu.

Sezon içinde Büyükekşi ile Beşiktaş Kulübü yönetimi zaman zaman birbirlerine karşı sert açıklamalarla gündeme gelmişti.

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