Beşiktaş taraftarından 'bahis yapsana' tezahüratı!

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynadığı derbide hakem Ali Yılmaz'a bahis göndermesi yapıldı.
TFF'nin birçok hakemin bahis oynadığını açıklaması ülkede büyük gündem olurken, Ali Yılmaz'ın kararları sonrası Beşiktaş taraftarları derbide çılgına döndü.
Siyah-beyazlı taraftarlar zaman zaman Ali Yılmaz'a "Bahis yapsana" tezahüratlarında bulundu.
