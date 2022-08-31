WEGHORST'UN BONSERVİSİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

HOLLANDALI DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ta Spor Toto Süper Lig'in ilk 4 haftasındaki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Wout Weghorst, siyah-beyazlılara kısa sürede uyum sağladı. Yönetim, Hollandalı golcünün geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.4 maç sonunda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı'nın bonservisinin sezon bitmeden alınması gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde Beşiktaş yetkililerinin, Burnley ile temaslara başlayacağı ve 30 yaşındaki yıldızın 10 milyon euroluk opsiyonu ile ilgili pazarlık yapacakları belirtildi.Tecrübeli golcü de siyah-beyazlı formayla devam etme arzusunda. Bu arada Weghorst bu sezon 3 milyon Euro (Yaklaşık 55 milyon TL) elde edecek. Futbolcu, Beşiktaş taraftarıyla özel bir bağ kuracağına inandığını ifade etmişti.