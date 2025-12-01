Beşiktaş'tan süper istatistik!

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçerken istatistiklerde de müthiş performans gösterdi.
Siyah-Beyazlılar toplam 27 şutla en çok şut çektiği maçı yaşadı. Bu şutların 12'si isabetli oldu.
3,14 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Kartal'ın 1 şutu da direkten döndü.
Beşiktaş 7 net gol pozisyonundan yararlanamazken 9 korner kullandı.
BU SEZONUN EN ÜRETKEN PERFORMANSI
Siyah-Beyazlılar bu sezon en üretken performansı lig sonuncusu Karagümrük önünde ortaya koydu.
KARAGÜMRÜK'Ü 12.KEZ YENDİLER
Beşiktaş ile Karagümrük dün ligde 17. kez karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakiplerini 12. kez yendi. 2 ekip 3 kez berabere kalırken 2 maçı da Karagümrük kazandı.
