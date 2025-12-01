01 Aralık
Beşiktaş'tan süper istatistik!

Beşiktaş Fatih Karagümrük önünde 27 şut, 9 korner atarken 7 net pozisyon kaçırdı.

01 Aralık 2025 09:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan süper istatistik!
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçerken istatistiklerde de müthiş performans gösterdi.

Siyah-Beyazlılar toplam 27 şutla en çok şut çektiği maçı yaşadı. Bu şutların 12'si isabetli oldu.

3,14 gol beklentisiyle maçı tamamlayan Kartal'ın 1 şutu da direkten döndü.

Beşiktaş 7 net gol pozisyonundan yararlanamazken 9 korner kullandı.

BU SEZONUN EN ÜRETKEN PERFORMANSI

Siyah-Beyazlılar bu sezon en üretken performansı lig sonuncusu Karagümrük önünde ortaya koydu.

KARAGÜMRÜK'Ü 12.KEZ YENDİLER

Beşiktaş ile Karagümrük dün ligde 17. kez karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar rakiplerini 12. kez yendi. 2 ekip 3 kez berabere kalırken 2 maçı da Karagümrük kazandı. 

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
