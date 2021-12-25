Beşiktaş'tan stoper atağı: David Martinez

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stoper mevki için Beşiktaş'ın gözdesi hali hazırda Arjantin ligi ekibi River Plate'de kiralık oynayan David Martinez. Paraguaylı stoper için siyah-beyazlılar hem haklarını almak isteyen River Plate hem de Palmeiras ile yarış halindeydi.



Ole gazetesinin iddiasına göre Meksika'dan adı bilinmeyen bir takımla Betis de devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında kiralık sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki stoper için oyuncunun haklarını elinde bulunduran Defansa kulübüyle temasa geçecek.



Siyah-beyazlıların genç yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade edildi. Defanca Justicia kulübü ise David Martinez'in bonservisini verirken yüzde 50 haklarını da elinde tutmak isterken, genç stoperin satılacak haklarının yüzde 50'si için 4 milyon dolar istiyor.



Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 81 maça çıkan David Martinez bu periyotta 3 gol atarken, 3 de asist yaptı ve toplamda 6 gole direkt katkı sağladı. Paraguaylı stoper 9 kez Milli takım formasını giyerken, 1 de gol attı.





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