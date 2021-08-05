Luuk de Jong ve Diego Costa için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'a iki forvet daha önerildi.



İki ay önce de siyah-beyazlıların gündemini meşgul eden Crotone'un oyuncusu Simy ile Aston Villa'nın Brezilyalı santrforu Wesley'nin uygun maliyetlerle gelebilecekleri yönetime iletildi.



İki oyuncunun da Sergen Yalçın'ın istediği futbolcu profiline uyması dikkat çekerken, Beşiktaş önerileri değerlendirmeye aldı.



SIMY'DEN SERIE A'DA 20 GOL



İtalya'da geçtiğimiz sezon 39 maça çıkan 29 yaşındaki Nijeryalı golcü Simy, Crotone formasıyla 20 gol, 3 asistle oynamıştı.



WESLEY'E 25 MİLYON EURO



24 yaşındaki Wesley ise iki yıl önce 25 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Aston Villa ile geride kalan sezonda sadece 3 maçta görev yaptı.



