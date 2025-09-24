Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1'de Tammy Abraham attı.
Beşiktaş'ta 3 golle yıldızlaşan Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kayserispor'a karşı deplasmanda ilk kez 4 gol atan Beşiktaş, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde etti.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Kayserispor, 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kayserispor, bu kez evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
SERGEN YALÇIN'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Zecorner Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3'ü zorunlu 6 değişikliğe gitti.
Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlattığı Cerny, Gökhan Sazdağı ve Toure'yi Kayserispor karşısında statü gereği oynatamadı. Deneyimli teknik adam Necip Uysal, Paulista ve Demir Ege Tıknaz'ı ise yedeğe çekti.
52 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Svensson, Ndidi, Rashica, Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ile Devrim Şahin'i ilk 11'de değerlendirdi.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmaya, Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham'dan oluşan 11'le çıktı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı.
Siyah-beyazlılarda statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut müsabakada görev yapamadı.
ORKUN GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta 1 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan Orkun Kökçü, ilk 11'deki yerine döndü.
Ligin 5. haftasında RAMS Başakşehir karşılaşmasında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Orkun Kökçü, Kayserispor maçında 11'deki yerini aldı.
Öte yandan Sergen Yalçın, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin'i ilk kez 11'de sahaya sürdü. Genç oyuncu, Beşiktaş formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi.
BEŞİKTAŞ'IN YEDEK KULÜBESİ
Beşiktaş'ta Kayserispor müsabakasında yedek kulübesini Brezilyalı savunmacı Paulista'nın dışında Türk oyuncular doldurdu.
Siyah-beyazlılarda Paulista'nın dışında yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Tuna Baran Demir ve Asım Efe Işık forma bekledi.
KAYSERİSPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hesap.com Antalyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Alman teknik direktör, Denswil, Abdulsamet Burak, Mendes, Benes ve Onugkha'nın yerine Beşiktaş karşısında Kayra Cihan, Arif Kocaman, Jung, Nurettin Korkmaz ve Tuci'ye görev verdi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Gisdol, takımını Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Dorukhan Toköz, Opoku, Jung, Nurettin Korkmaz, Cardoso, Tuci 11'iyle sahaya sürdü.
KAYSERİSPOR'DA 11 EKSİK
Kayserispor'da 11 oyuncu Beşiktaş karşısında forma giyemedi.
Kayseri ekibinde sakatlığı bulunan Hosseini, Denswil, Mendes ve Mane'nin yanı sıra statü gereği Deniz Dönmezer, Benes, Bennasser, Furkan Soyalp, Onugkha, Ali Karimi ve Yaw Ackah müsabakada yer almadı.
BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ!
Beşiktaş, Kayserispor kalesinde henüz ilk dakikada tehlikeli oldu. Rafa Silva, Rashica'nın pasıyla topla birlikte ceza sahasına girdi. Rafa Silva, kaleci Bilal'in kaleyi terk ettiği pozisyonda pası düşündü ve top kaleden uzaklaştı.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, 15. dakikada Rafa Silva ile 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orkun Kökçü, Rafa Silva'yı gördü. Topla birlikte ceza sahasına giren Portekizli futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
KAYSERİ'DE YİNE RAFA SILVA!
Beşiktaş, Kayserispor karşısında 32. dakikada ikinci golü buldu. Siyah-beyazlılarda sahneye çıkan isim yine Rafa Silva oldu. Beşiktaş'ın kullandığı kornerde Kayserispor savunması topu uzaklaştıramadı ve bu top rakip ceza yayında bekleyen Rafa Silva'ya geldi. Portekizli futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla durumu 0-2'ye getirdi.
DEVRE BİTMEDEN 3 OLDU!
Beşiktaş, Kayserispor karşısında ilk yarı bitmeden üçüncü golü buldu. 45+1. dakikada Kayserispor'da yapılan pas hatasında araya Tammy Abraham girdi. İngiliz futbolcu, kaleci Bilal ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Kayserispor karşısında ilk devreyi 3-0 önde tamamladı.
RAFA SILVA'DAN BİR İLK!
Beşiktaş, karşılaşmanın 58. dakikasında Rafa Silva ile durumu 4-0'a getirdi. Bu dakikada Rashica'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın dördüncü golünü attı. Rafa Silva, bu golle birlikte kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN GALİBİYET
Kayserispor ile Beşiktaş arasındaki maçın kalan bölümünde başka gol olmadı. Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Rafa Silva'nın pasında topu alır almaz rakibini geçerek ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
15. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmasının arkasına gönderdiği şık pasta, rakip yarı alanını topla geçen Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
20. dakikada Rafa Silva'nın şık pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abraham'ın dönerek yaptığı vuruşta, top direk dibinden auta çıktı.
32. dakikada Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topu ceza sahası önünde bekleyen Rafa Silva, topu indirmeden gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
45. dakikada Jung'un savunmanın arkasına derinlemesine gönderdiği pasta topla buluşan Cardoso, sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.
45+1 dakikada savunmada topu çıkarmakta zorlanan Kayserispor'da koşu yolu kapanan Kayra Cihan'ın geri pasında araya giren Abraham'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
Maçın ilk yarısını Beşiktaş 3-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Rafa Silva'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta sol çaprazdan ceza sahasına giren Devrim Şahin'in sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
58. dakikada Orkun Kökçü'nün kendi yarı alanın ortalarından savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4
65. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Rafa Silva'nın tek pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda, kaleci topu çeldi.
72. dakikada topla buluşan Cardoso'nun yayın gerisinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Mert Günok uzanarak parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.
77. dakikada Kartal Kayra Yılmaz ile ceza sahası içerisinde verkaç yapan Rafa Silva'nın sol çaprazdan uzak kaleye gönderdiği şutta, kaleci topu uzanarak çeldi.
Beşiktaş, Rafa Silva'nın hat-trick yaptığı maçta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Anıl Usta, Bilal Gölen
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kayra Cihan (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek), Arif Kocaman (Dk. 63 Burak Kapacak), Carole, Dorukhan Toköz, Opoku (Dk. 63 Abdulsamet Burak), Jung, Nurettin Korkmaz (Dk. 72 Yiğit Emre Çeltik), Cardoso, Tuci
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 80 Necip Uysal), Uduokhai, Emirhan Topçu, Jurasek, Orkun Kökçü, Ndidi (Dk. 66 Kartal Kayra Yılmaz), Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin (Dk 60 Demir Ege Tıknaz), Abraham
Goller: Dk. 15, 32 ve Dk. 58 Rafa Silva, Dk. 45+1 Abraham (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Nurettin Korkmaz, Dk. 49 Dorukhan Toköz, Dk. 59 Carole, Dk 90 +3 Ramazan Civelek (Zecorner Kayserispor), Dk. 59 Abraham, Dk. 90+1 Necip Uysal (Beşiktaş)
